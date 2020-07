Mame u Kanadi prosvjeduju: Zbog online nastave sve nas više gubi posao, otvorite škole

U Kanadi razmatraju hoće li ujesen otvoriti škole u potpunosti. Iako je tamo gdje su već otvorene povećan broj zaraženih, roditelji ne žele nastavu na daljinu jer djeca ne napreduju, a sve više ljudi gubi posao

<p><strong>Iako je mnogim roditeljima u Kanadi,</strong> posebice majkama, pao kamen sa srca kad su 1. lipnja nakon više mjeseci školo ponovo otvorene, nije sve tako sjajno. Zbog epidemioloških mjera povratak je bio djelomičan: jedan dan u razredu, ostatak tjedna online nastava. Kako kažu tamošnji roditelji, model je bio neizdrživ, piše <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada-education/canadas-cautious-school-reopening-plans-leave-moms-in-the-lurch-idUSKCN24D0GB">Reuters</a>.</p><p>- Ako će se najesen u slučaju nove karantene provesti isti model, ne vidim kako ću moći izbjeći svoje radne satnice - zabrinuta je majka 11-godišnjaka April van Ert.</p><p>Tamošnje obrazovne vlasti trenutno razrađuju modele za povratak učenika u škole ujesen, a mnogi okruzi planiraju primijeniti mješoviti model kakav je pripremio Vancouver, s nastavom djelomično u razredima, a djelomično uz online nastavu. Takav model razmatra i Grad New York. Ali školska vijeća, sindikati nastavnika, medicinari i roditelji sve se više bune protiv tog modeka, govoreći kako rizik od Covid-19 bolesti ne bi smio pojačati štetu koju djeca već osjećaju zbog karantene. Posljedice se, upozoravaju, već osjećaju na psihofizičkom zdravlju djece, ali i samome obrazovanju.</p><p>Osim toga, stručnjaci upozoravaju kako će se djelomičan povratak itekako osjetiti na već nejednakom ekonomskom oporavku, a dodatno će pojačati i nejednakost spolova. Pritom su na većem udaru žene, koje se češće otpušta i smanjuje im se radna satnica zbog krize izazvane koronom.</p><p><strong>- U obiteljima u kojima zarađuje oboje partnera, već se vode sljedeći razgovori: Ako moramo ostati na jednoj plaći, čija će to biti? I vrlo je vjerojatno da će upravo žene češće donijeti odluku da odustanu od posla - kaže Stephania Varalli, izvršna potpredsjednica projekta "Women of influence".</strong></p><p>Čak i kad se ekonomija pokrenula, brojevi zaposlenih majki sa školskom djecom bio je značajno niži negko prije pandemije, iako je otvaranje dječjih vrtića ponešto poravilo situaciju, navodi se u Reutersovom članku.<br/> - Majke su bile dvostruko pogođene zbog većeg rizika od gubitka posla, te zatvaranja škola i vrtića - kaže profesorica Jennifer Robson s Carleton sveučilišta u Ottawi.</p><h2>Najgora kriza od Velike depresije</h2><p>Gubitak primanja jednog od roditelja ima dugoročne posljedice za ekonomiju, posebice dok se Kanada suočava s najgorom ekonomskom krizom od Velike depresije. </p><p><strong>- Roditelji su s pravom nervozni. Važno je da se žene vrate na posao kako bi se pokrenuli motori naše ekonomije - istaknula je ovaj tjedan kanadska ministrica za žene Maryam Monsef.</strong></p><p>U Kanadi se raspravlja o različitim modelima koje primjenjuju tamošnje regije. Tako je Quebec otvorio škole uz epidemiološke mjere, maske, dezinfekciju i distancu u svibnju. U istome mjesecu, gotovo 80 posto novih zaposlenja u cijeloj zemlji bilo je upravo u Quebecu.</p><p>No ima i negativnih posljedica potpunog otvaranja škola: Samo u prvome tjednu lipnja zabilježeno je 53 pozitivna slučaja među djecom i nastavnicima, objavio je ministar obrazovanja Quebeca. Istovremeno, u Britanskoj Kolumbiji, koja primjenjuje mješovitii model, zabilježili su samo jedan slučaj u cijelome lipnju.</p><p><strong>No za mnoge roditelje taj rizik je isplativ.</strong> Samohrana majka 6-godišnjaka Ruth Thompson ističe kako joj je dijete bilo previše sati pred ekranom, te da mu je nužno potreban povratak učenju među prijateljima.<br/> - Za mene je jedina opcija potpuni povratak, online ne funkcionira - kaže ona, a mnogi roditelji se slažu, prenosi Reuters.</p>