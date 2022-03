Mark Zuckerberg potvrdio da NFT-ovi dolaze na Instagram

Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka odnosno sadašnje tvrtke Meta, konačno je dao nešto okvirnije informacije o tome kad će NFT-ovi postati dostupni na njegovim platformama.

Prvi na redu je Instagram, za kojeg je Zuckerberg na SXSW-ovoj konferenciji izjavio kako NTF-ove na toj društvenoj mreži možemo očekivati 'uskoro'. Iako je plan da u budućnosti sve Zuckerbergove mreže budu spojene u neku vrstu metaverzuma, Instagram je s obzirom na svoju vizualnost za početak najpotencijalnije tlo za NTF-ove.

NFT (nezamjenjivi token) u najkraćim crtama možemo opisati kao jedinstveni zapis u globalnoj bazi podataka (blockhainu), čiji ekskluzivitet možemo posjedovati u apsolutno bilo kakvom digitalnom obliku, bilo da je to piksel, ili pak Modrićev virtualni dres kojeg prodaje kao NFT.

- Radimo na tome da uskoro uvedemo NFT-ove na Instagram. Nisam još spreman objaviti kako će to točno funkcionirati, no kroz idućih par mjeseci postojat će mogućnost da korisnici uvedu svoje NFT-ove, a u bližoj budućnosti i to da ih sami stvaraju unutar tog okruženja - rekao je Zuckerberg na SXSW konferenciji.

Iz Mete su već ranije počeli razmišljati o integriranju NFT-ova, a činjenica da je njihov fokus na metaverzumu, korisnici bi jednog dana unutar tog digitalnog svijeta mogli trgovati odnosno posjedovati virtualni dio prostora i premještati ga na druge lokacije.

Tu je Zuckerberg spomenuo primjer avatara, čiji bismo dio mogli pretvoriti u NFT te ga seliti 'po drugim mjestima'. Hoće li nam uskoro NFT biti objava na Instagramu, ili svojevrsna dozvola za pregledavanje nekih Instagram priča, teško je reći, s obzirom da je Zuckerberg i sam rekao kako njegov tim i dalje radi na hrpi tehničkih stvari koje se prvo moraju srediti.