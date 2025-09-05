Mark Zuckerberg tuži Marka Zuckerberga i ne, ovo nije šala

Američki odvjetnik iz Indiane, Mark S. Zuckerberg, podigao je tužbu protiv Mete, tvrdeći da mu je Facebook više puta nepravedno blokirao stranicu uz optužbe da se predstavlja kao poznati osnivač te društvene mreže.

Zuckerberg, koji se bavi stečajnim pravom već 38 godina, navodi da je njegov račun ugašen čak pet puta u posljednjih osam godina, zbog čega je izgubio tisuće dolara prihoda. U tužbi podnesenoj na sudu u Marionu tvrdi da je Meta prekršila ugovor jer je platio oko 11.000 dolara za oglašavanje koje je potom uklonjeno, prenosi BBC.

"To je kao da kupite billboard uz autocestu, platite ga, a onda netko preko njega stavi veliki pokrivač pa nitko ne vidi oglas", rekao je Zuckerberg lokalnoj televiziji WTHR.

Foto: iammarkzuckerberg

Tvrtka je u više navrata sumnjala da odvjetnik koristi lažno ime, pa je on slao dokumente, kreditne kartice i fotografije kako bi dokazao svoj identitet. "Ja sam Mark Steven, a on je Mark Elliot", kazao je.

Njegov račun ponovno je aktiviran tek nakon podnošenja tužbe. Iz Mete su poručili da je profil bio blokiran greškom te da rade na sprječavanju sličnih problema u budućnosti.

Odvjetnik Zuckerberg, koji je otvorio i web stranicu na kojoj prati razne zabune oko svog imena, ranije se našao u bizarnim situacijama – primjerice kada ga je država Washington greškom tužila za zloupotrebu.