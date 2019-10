Bizarno: Maska za mobitel od umjetne kože reagira na dodire

Maske za mobitel obično su napravljene od čvrstih materijala kako bi našim telefonima pružile dodatnu zaštitu za lomljivo staklo, ali znanstvenici su sada napravili prototip maske od umjetne ljudske kože koja reagira na dodire.

Pogledajte video

Bizarna maska za mobitel izgleda kao da je netko omotao komad kože oko mobitela, a u videu koji su objavili upravljali su telefonom tako što su stiskali i dodirivali kožnu površinu kako bi obavili razne zadatke.

Naravno, kožna maska i pripadajuće sučelje za upravljanje imaju već i ime - Skin-On, a može se spojiti na mobitele, nosive uređaje ili laptope.

- Shvaćam da je ovo jezivo. Nismo naviknuti na ljudski dodir na raznim predmetima. Ovaj projekt bi trebao ljude potaknuti da promisle što je tehnologija i zašto je ovo jezivo - rekao je voditelj projekta Marc Teyssier za BBC.

Foto: Marc Teyssier

Tako bi lagano škakljanje poleđine telefona moglo aktivirati emoji koji se smije u porukama, dok bi štipanje kože moglo aktivirati bijesni emoji.

Teyssier je ispričao za New Scientist kako je pravi izazov bio odabir pravih materijala, odnosno nešto što će biti rastezljivo i što će moći reagirati na dodir. Kaže i kako nemaju planova da ovo izbace na tržište, iako su na web stranici projekta opisali kako su sve to napravili, pa bi netko to mogao lako replicirati. Kaže da bi svaka maska koštala manje od 50 kuna za izradu te da su svi materijali lako dostupni.