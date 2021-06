Osnovni modeli baš nisu česti gosti u našoj testnoj rubrici. Vozimo ono što nam zastupnici daju na test, a često su to vrhunski opremljene verzije s vrha cjenika, kako bi se najbolje vidjelo što sve auto ima i može. No testirana Mazda CX-5 je nešto sasvim suprotno, model s početka cjenika.

Istina, testirani CX-5 nije potpuno osnovni model. U ponudi je i verzija Emotion koja je oko 13 tisuća kuna jeftinija, no Challenge je sa svojih 199.900 kuna ipak bolji odabir kada se u obzir uzme odnos uloženog i dobivenog. S druge strane cjenika razlika je ogromna. Najskuplji model CX-5 s dizelskim motorom košta 340.710 kuna, a benzinac je još skuplji.

Testirana Mazda CX-5 je ono što će većina kupaca koji su zainteresirani za ovaj auto gledati. Oprema je kompletna, motor dovoljno potentan i prilično štedljiv za jednog benzinca. Dobro, dizelski motor bi možda bio bolji odabir, no verzija s njim je tridesetak tisuća kuna skuplja i isplati se tek onima koji mnogo voze. No krenimo redom.

CX-5 je jako atraktivan auto. Po nama, a i po mnogima drugima, jedan od najljepših SUV-ova na tržištu. Baram kad je vanjski dizajn u pitanju. Unutrašnjost je tipična Mazdina, ne pretjerano razigranog dizajna no zato prepuna izuzetno kvalitetnih materijala. Također, kvaliteta izrade je tako dobra da ovaj auto zapravo ne zaostaje za takozvanim premium modelima. Imate dojam kao da je sve vječno i isklesano iz jednog komada.

Ponuda prostora je vrlo dobra. U unutrašnjosti ima manje mjesta nego što biste očekivali od SUV-a ovih dimenzija, no još uvijek je to raskošno. I za prtljažnik obujma 477 litara vrijedi isto.

Opreme je mnogo više nego biste očekivali u modelu s početka cjenika. Od značajnije vanjske opreme auto ima alunaplatke od 17" i LED svjetla, a unutra mu zaista ništa ne nedostaje.

Tu je središnji zaslon kojim se može upravljati dodirom (kad auto stoji) i pomoću specijalnog i praktičnog Mazdinog HMI kontrolera (u vožnji). Ovo rješenje koje polako napuštaju premium proizvođači koji su ga koristili mnogo je sigurnije od tipkanja po ekranu u vožnji. Potrebno je samo malo privikavanja i kontrolerom ćete birati funkcije brže i jednostavnije nego tipkanjem po zaslonu. Infotainment ima sve potrebne funkcije, a tu je i navigacija.

Klima ima svoje odvojene komande, automatska je i dvozonska. Sjedala su vrlo udobna i dobro drže tijelo, ručica mjenjača i volan su presvučeni kožom. Za sigurnije parkiranje tu su stražnji senzori, a za sigurniju vožnju čitav niz sustava za pomoć. I ručna kočnica je elektronska. Dakle, sve potrebno je tu, čak i mnogo više od toga.

Vožnja je najbolja strana CX-5. Ovaj auto se u zavojima ponaša ponajbolje u klasi, imate osjećaj kao da vozite nisku okretnu limuzinu, a ne veliki SUV. Ovjes je uz to i prilično udoban. Mjenjač je izuzetno precizan i kratkog hoda, među najboljim ručnim mjenjačima u modernom svijetu automobila. Upravljač je direktan i s puno povratnih informacija. Mazda CX-5 kao da je stvorena za življu vožnju i uživanje u njoj.

Osnovni benzinski motor je dovoljno snažan za ovaj auto no neće mu pružiti spektakularne performanse. Ubrzanje do 100 km/h za 10,3 sekundi solidno je no ništa više od toga. Motor nema turbo i to se osjeti u međuubrzanjima kada morate biti u pravoj brzini da bi CX-5 potegnuo. No držite li okretaje visoko, ova Mazda može prilično dinamično juriti.

Potrošnja je 'sasvim u redu'. Na testu smo kombinirano trošili 7,4 l/100 km, a u gradu se potrošnja popela na 8,5 l/100 kilometara. Sve to uz prosječnu, ne pretjerano štedljivu vožnju.

Na kraju ćemo se još jednom dotaknuti cijene. Testni auto je malo skuplji od spomenutih 199.900 kuna, košta 210.997 kuna. ta razlika je zbog navigacije koja se n nadoplaćuje 4.201 kunu. Ostatak dodatne opreme su tepisi, kadica prtljažnika, komplet obavezne opreme i zimske gume Toyo (4840 kuna). No i uz sve to, mora se priznati da je CX-5 za ono što pruža vrlo povoljan auto. Jako dobar odnos uloženog i dobivenog.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Mazda CX-5 G165 Challenge

Alunaplatci 17", dvozonski automatski klima uređaj, središnji zaslon 8" s HMI komanderom, LED svjetla, Bluetooth, kožom presvučen upravljač i ručica mjenjača, stražnji parkirni senzori, navigacija...