Mazda tvrdi da veliki zasloni manje ometaju od tipki, ali jednu stvar su zaboravili...

Mazda je godinama bila jedna od rijetkih marki koje su se tvrdoglavo držale klasične ergonomije. Dok su drugi proizvođači gasili tipke i sve selili na zaslone, Japanci su branili fizičke kontrole, rotacijske komande i logiku prema kojoj vozač ne bi trebao tražiti osnovne funkcije po izbornicima. Zato njihova sadašnja obrana novog kokpita u CX-5 zvuči vrlo neobično. Nova generacija popularnog SUV-a dobila je veliki 15,6-inčni zaslon, dok su armature gotovo potpuno ostale bez fizičkih tipki.



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