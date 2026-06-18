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PROMIJENILI PLANOVE

Mazda tvrdi da veliki zasloni manje ometaju od tipki, ali jednu stvar su zaboravili...

Piše Autostart,
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Mazda tvrdi da veliki zasloni manje ometaju od tipki, ali jednu stvar su zaboravili...
Foto: Mazda

Objašnjenje je dao Koichiro Yamaguchi, programski menadžer CX-5, koji smatra da je upravljanje klimom preko velikog zaslona manje ometajuće nego traženje fizičkih prekidača postavljenih niže na središnjoj konzoli

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Mazda je godinama bila jedna od rijetkih marki koje su se tvrdoglavo držale klasične ergonomije. Dok su drugi proizvođači gasili tipke i sve selili na zaslone, Japanci su branili fizičke kontrole, rotacijske komande i logiku prema kojoj vozač ne bi trebao tražiti osnovne funkcije po izbornicima. Zato njihova sadašnja obrana novog kokpita u CX-5 zvuči vrlo neobično. Nova generacija popularnog SUV-a dobila je veliki 15,6-inčni zaslon, dok su armature gotovo potpuno ostale bez fizičkih tipki.

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