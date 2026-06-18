Spaliti nakon čitanja: WhatsApp ima alat za još više privatnosti

WhatsApp, popularna platforma za razmjenu poruka, priprema novu značajku za povećanje privatnosti. U razvoju je opcija za slanje tekstualnih poruka koje se mogu vidjeti samo jednom, nakon čega trajno nestaju. Time se postojeća "view-once" funkcionalnost, dosad rezervirana za fotografije i videozapise, proširuje i na sam tekst, zaokružujući tako alate za zaštitu privatnosti.

Kako će funkcionirati slanje jednokratnih poruka

Prema informacijama portala WABetaInfo, mehanizam aktivacije bit će jednostavan i intuitivan. Nakon što korisnik upiše poruku, dužim pritiskom na gumb za slanje otvorit će se izbornik s opcijom "Pošalji kao jednokratni pregled". Primatelj će poruku moći otvoriti i pročitati samo jednom. Čim zatvori pregled, ona nepovratno nestaje iz razgovora. Ova funkcionalnost bit će dostupna u individualnim i grupnim razgovorima, no neće se primjenjivati na WhatsApp kanalima, gdje poruke imaju javniju prirodu.

Blokiranje snimanja zaslona i prosljeđivanja

Ključni element nove značajke su robusne mjere zaštite koje onemogućuju trajno spremanje sadržaja. Primatelj takve poruke neće je moći kopirati, proslijediti drugim kontaktima niti je spremiti. Aplikacija će, kako se navodi, automatski blokirati snimanje zaslona (screenshot) i snimanje ekrana dok je poruka otvorena, što je mjera koja se već primjenjuje na jednokratne medijske datoteke. Iako ni jedna mjera nije apsolutno sigurna, jer uvijek postoji mogućnost fotografiranja zaslona drugim uređajem, WhatsApp ovim potezom nastoji maksimalno otežati neovlaštenu distribuciju i arhiviranje osjetljivih informacija.

Razlika u odnosu na postojeće opcije

Ovu opciju treba razlikovati od postojećih "nestajućih poruka". Dok se one automatski brišu nakon određenog vremena (24 sata, sedam dana ili 90 dana) i primjenjuju na cijeli razgovor, jednokratne poruke funkcioniraju isključivo na razini pojedinačne poruke. One nestaju odmah nakon prvog čitanja, neovisno o postavljenom tajmeru za ostatak chata. Opcija je idealna za dijeljenje jednokratnih lozinki, pristupnih kodova ili drugih povjerljivih informacija koje ne trebaju ostati zabilježene u povijesti dopisivanja. Značajka je trenutno u internoj fazi razvoja za iOS i Android platforme te još nije poznato kada će točno postati dostupna javnosti.