Međimurje ima sjajne rezultate na državnoj maturi: Oni su vrijedni, a mi ih podupiremo

Međimurje se i ove godine našlo u samom vrhu uspješnosti na državnoj maturi, potvrđujući status jedne od najjačih srednjoškolskih sredina u Hrvatskoj. Razgovarali smo s ravnateljicom Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, koja je otkrila što stoji iza odličnih postignuća njihovih maturanata.

Na razini škole i županije ne postoji formalno propisan program priprema, no gimnazija razvija vlastiti pristup temeljen na sustavnom razvoju učenika, jačanju samopouzdanja i kontinuiranom praćenju napretka.

- Njegujemo pristup koji potiče razvoj i samopouzdanje učenika, ulažemo u kvalitetne odnose i sustavno pratimo njihov napredak. Nastojimo dati snažnu podršku nastavnicima, poticati obrazovnu izvrsnost i stvarati odgovorne i motivirane generacije. Naši su učenici marljivi i ambiciozni, a profesori predani, stručni i iznimno dostupni, kombinacija koja se već generacijama pokazuje uspješnom - kaže ravnateljica Sandra Breka-Ovčar.

Pripreme za maturu provode se kroz redovnu i izbornu nastavu, koja razvija ključne kompetencije, te kroz dodatnu i konzultativnu nastavu usmjerenu individualnim potrebama učenika. Škola organizira probne ispite i simulacije mature kako bi učenici stekli realan uvid u zahtjeve ispita. "Profesori su otvoreni za dodatne konzultacije i podršku prema potrebi."

Kao najvažnije u radu s učenicima ravnateljica ističe motivaciju, povjerenje i stvaranje radnih navika.

- Najvažnije je motivirati učenike da vjeruju u sebe, stvarati kulturu rada, discipline i odgovornosti. U školi se od prvoga dana razvijaju vještine učenja, od organizacije vremena do tehnika ponavljanja i samoprovjere, a učenici redovito dobivaju zadatke slične onima na maturi, uz kvalitetne povratne informacije - objašnjava ravnateljica te zaključuje kako je upravo spoj radnih navika učenika, predanosti nastavnika i podržavajuće školske kulture čini temelj uspjeha.

Nerazmjer u pripremljenosti za državnu maturu između gimnazijalaca i strukovnjaka vidljiv je već godinama, iako gotovo 80 posto svih učenika izlazi na taj ispit koji je uvjet za upis fakulteta. Brojne strukovne škole već godinama se orijentiraju prema ozbiljnijem radu s učenicima, no rezultati matura pokazuju i kako dio županija i škola i dalje ne shvaća ozbiljno svoju odgovornost prema potrebama učenika.

U tome što treba mijenjati mogu se ugledati na Međimurje, čiji rezultati potvrđuju da se izvrsnost gradi sustavno, uz jasnu viziju i međusobno povjerenje.