Obavijesti

Tech

Komentari 2
TAJANSTVENI KOMET

Međuzvjezdanog putnika ulovili i s Marsa: NASA objavila nove fotografije kometa 3I Atlasa

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Međuzvjezdanog putnika ulovili i s Marsa: NASA objavila nove fotografije kometa 3I Atlasa
3
Foto: NASA

Snimke su rezultat koordiniranog napora cijele flote NASA-inih misija. Od moćnih svemirskih teleskopa Hubble i James Webb, do letjelica u orbiti oko Marsa poput MRO i MAVEN-a, pa čak i rovera Perseverance

NASA je u srijedu objavila zapanjujuće nove snimke međuzvjezdanog kometa 3I/ATLAS, koji trenutno juri kroz naš Sunčev sustav. Otkriven ljetos, ovaj rijetki svemirski putnik tek je treći potvrđeni objekt izvan našeg sustava, nakon 'Oumuamue 2017. i kometa 2I/Borisov 2019., pružajući jedinstvenu priliku za proučavanje materijala s drugog zvjezdanog sustava.

STARIJI OD SUNČEVOG SUSTAVA Znanstvenici: Međuzvjezdani komet Atlas nije svemirski brod! No neki im baš ne vjeruju u to
Znanstvenici: Međuzvjezdani komet Atlas nije svemirski brod! No neki im baš ne vjeruju u to

Koordinirana svemirska promatranja

Snimke su rezultat koordiniranog napora cijele flote NASA-inih misija. Od moćnih svemirskih teleskopa Hubble i James Webb, do letjelica u orbiti oko Marsa poput MRO i MAVEN-a, pa čak i rovera Perseverance – svi su instrumenti bili usmjereni prema kometu. U promatranju je sudjelovala i Europska svemirska agencija (ESA) sa svojim sondama. Ovaj pristup, kako navode iz NASA-e, omogućuje stvaranje cjelovite, trodimenzionalne slike kometa promatranjem iz različitih kutova, što je ključno za razumijevanje njegove strukture i ponašanja.

Foto: NASA

Putovanje kroz naš kozmički kvart

Komet 3I/ATLAS prvi je put uočen 1. srpnja 2025. pomoću teleskopa ATLAS u Čileu, po kojem je i dobio ime. Njegova hiperbolična putanja odmah je astronomima otkrila da ne potječe iz našeg sustava i da se nikada neće vratiti. Tijekom svoje turneje, komet je početkom listopada bezopasno proletio pored Marsa na udaljenosti od oko 29 milijuna kilometara. Svoju najbližu točku Suncu dosegnuo je 30. listopada, unutar Marsove orbite. Sada nastavlja svoj put, a najbliže Zemlji prići će 19. prosinca. Ipak, razloga za brigu nema – proći će na sigurnoj udaljenosti od otprilike 270 milijuna kilometara.

POSLAO SIGNAL Stigao prvi “radiosignal” s kometa 3I/ATLAS: Iznenadit će vas o čemu je riječ
Stigao prvi “radiosignal” s kometa 3I/ATLAS: Iznenadit će vas o čemu je riječ
Foto: NASA

Misterij kometa 3I/ATLAS

Nove fotografije prikazuju komet kao sjajnu točku okruženu maglovitom aurom plina i prašine, poznatom kao koma. Snimka teleskopa Hubble otkrila je "kokun prašine u obliku suze" koji se odvaja od ledene jezgre, dok se na drugim snimkama nazire i blijedi, izduženi rep. Znanstvenici su posebno zainteresirani za njegov sastav jer bi njegova kemijska struktura mogla otkriti mnogo o uvjetima koji vladaju oko drugih zvijezda. Procjene veličine njegove ledene jezgre kreću se od 440 metara do 5,6 kilometara u promjeru, a kroz svemir juri brzinom do 246.000 km/h. Njegov dolazak potaknuo je i teorije o izvanzemaljskoj tehnologiji, no NASA je jasna: izgled kometa "u potpunosti je u skladu s onim što očekujemo od kometa".

Proučavanje kometa 3I/ATLAS nastavit će se dok god to bude moguće. Nakon susreta sa Zemljom, zauvijek će napustiti naš Sunčev sustav i vratiti se u tamu međuzvjezdanog prostora. Za znanstvenike, ovo je rijetka prilika da izbliza prouče glasnika iz dalekog zvjezdanog sustava i odgonetnu neke od tajni svemira koji nas okružuje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru
TRICKS AND TIPS

Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru

Zamagljena stakla najčešća su zimi i po kiši, ali rješenje je brzo: uključite klimu, pojačajte ventilaciju na stakla i ugasite recirkulaciju. Donosimo kratki vodič kako ih trenutno očistiti i što učiniti da se magla više ne vraća.
Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio
AUTO TESTIRANJE

Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio

Euro NCAP je 19. studenoga objavio najveći ovogodišnji val rezultata: testirali su 23 nova modela i dodijelili čak 18 ocjena s pet zvjezdica. Uz ukupnu zvjezdicu, presudne su i postotne ocjene po kategorijama: zaštita odraslih, djece, pješaka i biciklista te sustavi pomoći vozaču. Najviše su se istaknuli Leapmotor B10, Mercedes CLE Coupé i Hongqi EHS7 s 93 posto za zaštitu odraslih, dok su Volvo EX90 i Tesla Model Y briljirali u više kategorija. Euro NCAP najavljuje nova, stroža pravila od 2026., a ovi rezultati su dobra orijentacija za kupce u 2025. godini.
Game of the Year 2025: upoznajte 6 kandidata za nagradu The Game Awards
NAJBOLJE OD GAMINGA

Game of the Year 2025: upoznajte 6 kandidata za nagradu The Game Awards

The Game Awards su “Oscari” gaminga koje vodi Geoff Keighley, a pobjednike bira žiri svjetskih medija (90%) uz glasove publike (10%). Ovogodišnji GOTY kandidatima dominiraju akcijsko-avanturistički i RPG naslovi, a favoriti se već naziru u prognozama. Dobitnika doznajemo 11. prosinca. Po prognozama i analizama najčešće se izdvajaju Hades II i Hollow Knight: Silksong, dok Clair Obscur: Expedition 33 važi za iznenađenje koje bi moglo “zapaliti” žiri ako presječe između indie i AA produkcije; Death Stranding 2 donosi najveći “wow faktor” režije. Sve će presuditi završni krug glasanja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025