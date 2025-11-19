Međuzvjezdanog putnika ulovili i s Marsa: NASA objavila nove fotografije kometa 3I Atlasa

NASA je u srijedu objavila zapanjujuće nove snimke međuzvjezdanog kometa 3I/ATLAS, koji trenutno juri kroz naš Sunčev sustav. Otkriven ljetos, ovaj rijetki svemirski putnik tek je treći potvrđeni objekt izvan našeg sustava, nakon 'Oumuamue 2017. i kometa 2I/Borisov 2019., pružajući jedinstvenu priliku za proučavanje materijala s drugog zvjezdanog sustava.

Koordinirana svemirska promatranja

Snimke su rezultat koordiniranog napora cijele flote NASA-inih misija. Od moćnih svemirskih teleskopa Hubble i James Webb, do letjelica u orbiti oko Marsa poput MRO i MAVEN-a, pa čak i rovera Perseverance – svi su instrumenti bili usmjereni prema kometu. U promatranju je sudjelovala i Europska svemirska agencija (ESA) sa svojim sondama. Ovaj pristup, kako navode iz NASA-e, omogućuje stvaranje cjelovite, trodimenzionalne slike kometa promatranjem iz različitih kutova, što je ključno za razumijevanje njegove strukture i ponašanja.

Foto: NASA

Putovanje kroz naš kozmički kvart

Komet 3I/ATLAS prvi je put uočen 1. srpnja 2025. pomoću teleskopa ATLAS u Čileu, po kojem je i dobio ime. Njegova hiperbolična putanja odmah je astronomima otkrila da ne potječe iz našeg sustava i da se nikada neće vratiti. Tijekom svoje turneje, komet je početkom listopada bezopasno proletio pored Marsa na udaljenosti od oko 29 milijuna kilometara. Svoju najbližu točku Suncu dosegnuo je 30. listopada, unutar Marsove orbite. Sada nastavlja svoj put, a najbliže Zemlji prići će 19. prosinca. Ipak, razloga za brigu nema – proći će na sigurnoj udaljenosti od otprilike 270 milijuna kilometara.

Foto: NASA

Misterij kometa 3I/ATLAS

Nove fotografije prikazuju komet kao sjajnu točku okruženu maglovitom aurom plina i prašine, poznatom kao koma. Snimka teleskopa Hubble otkrila je "kokun prašine u obliku suze" koji se odvaja od ledene jezgre, dok se na drugim snimkama nazire i blijedi, izduženi rep. Znanstvenici su posebno zainteresirani za njegov sastav jer bi njegova kemijska struktura mogla otkriti mnogo o uvjetima koji vladaju oko drugih zvijezda. Procjene veličine njegove ledene jezgre kreću se od 440 metara do 5,6 kilometara u promjeru, a kroz svemir juri brzinom do 246.000 km/h. Njegov dolazak potaknuo je i teorije o izvanzemaljskoj tehnologiji, no NASA je jasna: izgled kometa "u potpunosti je u skladu s onim što očekujemo od kometa".

Proučavanje kometa 3I/ATLAS nastavit će se dok god to bude moguće. Nakon susreta sa Zemljom, zauvijek će napustiti naš Sunčev sustav i vratiti se u tamu međuzvjezdanog prostora. Za znanstvenike, ovo je rijetka prilika da izbliza prouče glasnika iz dalekog zvjezdanog sustava i odgonetnu neke od tajni svemira koji nas okružuje.