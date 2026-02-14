Stellantisov zaokret, vratili su niz dizelskih modela u Europi: 'U tvrtki želimo generirati rast'

Automobilski div Stellantis, vlasnik brendova poput Fiata, Peugeota i Jeepa, u tišini je počeo vraćati dizelske motore u svoju ponudu diljem Europe, označavajući time strateški uzmak od ranije najavljene agresivne tranzicije na električna vozila. Ovaj potez, koji je započeo još krajem 2025. godine, predstavlja značajnu promjenu kursa za četvrtog najvećeg svjetskog proizvođača automobila i izravan je odgovor na razočaravajuću prodaju električnih modela te promjene u regulatornom okruženju.

Povratak otpisanih kao odgovor na tržište

Prema analizi dostupnih podataka s internetskih stranica ovlaštenih trgovaca i službenih priopćenja tvrtke, Stellantis je ponovno uveo ili odlučio zadržati dizelske agregate u najmanje sedam modela osobnih automobila i putničkih kombija. Među povratnicima su neki od najpopularnijih modela na tržištu, poput Peugeota 308, Opela Astre i premium kompakta DS 4. Osim njih, dizelsku opciju ponovno dobivaju i putnički kombiji Citroën Berlingo, Peugeot Rifter te Opel Combo Life, vozila koja su donedavno bila dostupna isključivo u električnim inačicama. Kompanija je također potvrdila da će nastaviti s proizvodnjom dizelskih verzija premium SUV modela kao što su DS 7 te Alfa Romeo Stelvio i Tonale, kao i limuzine Giulia, navodeći kao razlog "kontinuiranu potražnju kupaca".

Ovaj zaokret događa se u trenutku kada prodaja električnih vozila diljem Europe ne ispunjava optimistična očekivanja. Sam Stellantis je prošlog tjedna objavio golem otpis vrijednosti od 22,2 milijarde eura povezan s ulaganjima u strategiju elektrifikacije, priznajući da je precijenio brzinu energetske tranzicije. Iz tvrtke su za Reuters potvrdili novu strategiju.

"Odlučili smo zadržati dizelske motore u našem portfelju proizvoda te, u nekim slučajevima, povećati našu ponudu pogonskih sklopova. U Stellantisu želimo generirati rast, zato smo usredotočeni na potražnju kupaca."

Konkurentska prednost i ublaženi propisi

Iako je udio dizelaša u prodaji novih automobila u Europi drastično pao s više od 50 posto u 2015. godini na svega 7,7 posto u 2025. godini, čini se da za njih i dalje postoji tržišna niša. Potpuno električni automobili su u istom razdoblju dosegnuli udio od 19,5 posto. Stellantisov potez može se promatrati i kao pokušaj diferencijacije od nadolazeće konkurencije iz Kine, čiji se proizvođači uglavnom fokusiraju na električne i hibridne modele, ali nemaju razvijenu ponudu dizelskih motora. Dizelaši, koji su u pravilu jeftiniji od svojih električnih pandana, nude cjenovnu prednost u trenutku kada se kupci bore s ekonomskim neizvjesnostima.

Dodatni vjetar u leđa ovoj strategiji daju i promjene u regulatornom okviru. Europska unija ublažila je neke od ciljeva smanjenja emisija, što bi moglo produljiti životni vijek motora s unutarnjim izgaranjem i nakon prvotno planirane zabrane 2035. godine. Situacija u Europi odražava i trendove u Sjedinjenim Američkim Državama, Stellantisovom najvećem tržištu, gdje je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula stroge standarde o emisijama ispušnih plinova. Iako su mnogi proizvođači potpuno otpisali dizelsku tehnologiju nakon afere 'Dieselgate', Stellantis se sada kladi da još uvijek postoji značajan broj kupaca, pogotovo onih koji prelaze velike udaljenosti ili im je potrebna veća vučna snaga, za koje je dizel i dalje najracionalniji izbor.