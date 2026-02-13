Jeste li vidjeli video gdje se Tom Cruise i Brad Pitt mlate zbog Epsteina? Evo o čemu se radi

Internetom se posljednjih dana širi video koji ledi krv u žilama holivudskih producenata. U isječku od petnaestak sekundi, Tom Cruise i Brad Pitt, dvije najveće filmske zvijezde današnjice, vode brutalnu borbu prsa o prsa na krovu zgrade usred razrušenog grada. Scena je hiperrealistična, a dijalog šokantan. Pittov lik optužuje Cruisea da je ubio Jeffreyja Epsteina jer je "znao previše o njihovim operacijama". Stvar je u tome što ni Cruise ni Pitt nikada nisu snimili tu scenu. Riječ je o proizvodu nove, zastrašujuće moćne umjetne inteligencije koja je u samo nekoliko dana izazvala potpunu paniku u filmskoj industriji.

Dva retka teksta za holivudski blockbuster

Iza viralnog isječka stoji irski redatelj i vizualni umjetnik Ruairí Robinson, koji je 2002. godine bio nominiran za Oscara za kratki film. Robinson je na društvenim mrežama otkrio kako je stvorio scenu koja izgleda kao da je koštala milijune dolara.

- Ovo je nastalo iz upita od dva retka u Seedance 2", napisao je na Twitteru, referirajući se na novi AI video generator koji je lansirala kineska tvrtka ByteDance, vlasnik popularne platforme TikTok. Pritom je objavio cijeli niz sličnih klipova.

Model nazvan Seedance 2.0 predstavlja, kako tvrdi ByteDance, "značajan skok u kvaliteti generiranja" u odnosu na prethodne verzije. Omogućuje stvaranje kinematografskih videozapisa u 2K rezoluciji u trajanju od četiri do petnaest sekundi, a posebno je hvaljen zbog takozvanog "redateljskog načina rada" koji korisnicima daje preciznu kontrolu nad pokretima kamere, osvjetljenjem i dosljednošću likova. U tehnološkim krugovima mnogi ga već uspoređuju s modelom Sora 2 tvrtke OpenAI, a neki tvrde da ga je kvalitetom i nadmašio. Na cijelu priču se na platformi X osvrnuo i Elon Musk, kratkim, ali znakovitim komentarom: "Događa se brzo".

Hollywood u panici: "Vjerojatno je gotovo za nas"

Dok tehnološki svijet slavi napredak, u Hollywoodu vlada potpuna suprotnost. Reakcije se kreću od zabrinutosti do otvorenog očaja. Najglasniji je bio Rhett Reese, scenarist hitova poput "Deadpoola" i "Zombielanda", koji je podijelio video uz mračnu prognozu.

​- Mrzim što ovo moram reći, ali vjerojatno je gotovo za nas.

U kasnijoj objavi dodatno je pojasnio svoj stav.

​- Ostao sam zapanjen videom Pitta i Cruisea jer je toliko profesionalan. Upravo zato sam i uplašen. Moj pesimistični pogled je da će Hollywood uskoro biti revolucioniziran, odnosno desetkovan. U vrlo kratkom roku, jedna će osoba moći sjediti za računalom i stvoriti film koji se ne može razlikovati od onoga što Hollywood danas objavljuje.

Njegov strah dijeli i krovna holivudska udruga, Motion Picture Association (MPA), koja je oštro osudila ByteDance zbog lansiranja alata bez ikakvih zaštitnih mehanizama.

- U samo jednom danu, kineski AI servis Seedance 2.0 upustio se u neovlaštenu upotrebu američkih autorskih djela u masovnim razmjerima - stoji u priopćenju MPA.

- Lansiranjem usluge koja radi bez značajnih zaštitnih mjera protiv kršenja autorskih prava, ByteDance zanemaruje dobro uspostavljen zakon koji štiti prava stvaratelja i podupire milijune američkih radnih mjesta. ByteDance bi trebao odmah prekinuti svoje nezakonite aktivnosti - naveli su.

MPA je slično reagirao i prošle jeseni nakon lansiranja modela Sora 2, no OpenAI je tada brzo implementirao mjere koje su korisnicima znatno otežale kršenje autorskih prava. Disney je kasnije čak sklopio ugovor s OpenAI-jem o licenciranju dvjesto svojih likova, što se smatralo potencijalnim modelom za buduću suradnju. Zasad je nejasno hoće li ByteDance, koji nije odgovorio na upite medija, krenuti istim putem ili će ga studiji morati prisiliti na to tužbama.

Nije samo tučnjava, AI stvara i novi kraj Titanica

Problem nije samo u neovlaštenom korištenju likova Toma Cruisea i Brada Pitta. Korisnici su pomoću istog alata već stvorili alternativni završetak "Titanica" u kojem Leonardo DiCaprio preživljava, epsku borbu između Optimusa Primea i Godzille, pa čak i scenu iz serije "Prijatelji" u kojoj su Rachel i Joey zamijenjeni vidrama. Glavni strah industrije leži u gubitku poslova za glumce, kaskadere i stručnjake za vizualne efekte, kao i u činjenici da Seedance 2.0 generira sadržaj bez vodenog žiga, što ga čini gotovo nemogućim za razlikovanje od stvarnih snimki.