Megane E-Tech Electric: Počelo je novo doba za Renault, nema više dizela, benzinca, hibrida...

Klasični Megane nakon šest godina uskoro "odlazi u mirovinu" i to će biti kraj jedne ere. Jedan od najpopularnijih kompaktnih auta u novijoj povijesti prestat će postojati. Novi Megane E-Tech Electric nastavit će nositi slavno ime, no u realnosti je to potpuno drugačiji automobil, začetnik jednog novog razdoblja u povijesti Renaulta. Nema više dizela, benzinca, hibrida, plug-in hibrida, stari Megane ostaje na tržištu još samo kratko, uskoro će ostati samo novi model koji vozi isključivo na struju.

Renault je jedan od predvodnika elektrifikacije. Njihovi električni modeli Zoe i Twingo izuzetno su popularni i među najprodavanijim su električnim automobilima u Europi i u Hrvatskoj, no Zoe je posebni električni model, a Twingo E-Tech Electric samo električna izvedenica klasičnog Twinga. Megane E-Tech Electric je prvi električni model Renaulta koji potpuno zamjenjuje postojeću benzinsko-dizelsku varijantu najavljujući tako skorašnju potpunu elektrifikaciju jednog od najjačih proizvođača automobila na svijetu. Velika prekretnica za Renault i za čitavu autoindustriju, jer niti jedan konkurent do sada nije neki toliko uspješni model prebacio potpuno na struju.

No nije samo pogon ono što novi Megane čini tako drugačijim od prethodnika. Suprotno trendu stalnog rasta dimenzija u kompaktnoj klasi, novi Megane je osjetno manji od prethodnika, čak je 15 centimetara kraći i sada je dugačak "samo" 420 centimetara. Također oblik karoserije je znatno promijenjen. Megane sada ima onaj klasičan "hatchback", rekli bismo "Golfovski", oblik. Dizajn je jasno futuristički, vrlo upadljiv i agresivan te s nekim elementima SUV automobila. Tu je i jasna novost na samom "nosu" auta, ovo je prvi Renault s novim znakom marke.

Unatoč manjoj dužini novi Megane ima veći međuosovinski razmak od prethodnika, sada je to 269 centimetara što jamči dovoljno prostora u unutrašnjosti. Ponuda prostora straga je na razini prosjeka klase, a u prtljažniku Megane nadmašuje konkurenciju s raskošnih 440 litara. Uz to prtljažnik je vrlo dubok i pravilnog oblika što ga čini još iskoristivijim.

Još jedna novost koja novi električni Megane čini toliko drugačijim je digitalno iskustvo. Renault je kod ovog automobila raskrstio s klasičnim automobilskim infotainment sustavima te se potpuno prebacio na Google tehnologiju. Megane uz Googleov operativni sustav ima i Google Assistant, Google Maps i Google Play usluge. Rezultat je automobil u kojem je digitalno iskustvo možda i najbliže onom u Tesli, iako se Renault nije odrekao klasičnih tipki i zaslona instrumenata. Infotainment je izuzetno brz, jednostavan za korištenje i bogat funkcijama. Impresivan je i zaslon od 12" koji svojim staklom, oštrinom slike i reagiranjem na dodir jako podsjeća na one na najboljim mobilnim telefonima.

Novi pristup Meganeu očit je u još mnogim detaljima. Krug okretanja upravljača je mnogo manji nego kod drugih automobila, konkretno novi Megane je među četiri automobila s najmanjim krugom okretanja volana na svijetu. Tu je i novi multilink ovjes straga pa je iskustvo vožnje potpuno drugačije nego do sada. Renault je veliku pažnju posvetio i smanjenju mase. Novi Megane je tako stotinjak kilograma lakši od usporedivih električnih automobila i teži između 1475 i 1611 kilograma, ovisno o verziji. Rezultat svega toga je auto koji je izuzetno sposoban pri agresivnijoj vožnji, jako zabavan po zavojima.

Tu je još nekoliko inovacija. U Meganeu motor može grijati bateriju i tako je pripremiti za brže punjenje. To se događa automatski kada vozite uz navigaciju i približavate se planiranom punjaču. Sam motor je mnogo manji i lakši nego u Zoeu te je hlađen uljem (koje nije potrebno mijenjati). Baterija je s debljinom od 11 cm najtanja u svijetu električnih automobila što je jasna prednost kad je u pitanju prostranost i visina auta.

Ponuda pogona je prilično šarolika. Nude se motori snage 130 i 220 KS, baterije kapaciteta 40 i 60 kW i čak četiri različita sustava punjenja koji se razlikuju po snazi AC i DC punjenja. Osnovni model tako ima 130 KS, bateriju od 40 kW i AC punjenje snage 7,4 kW što je vrlo čudna kombinacija. Naime, s takvim punjačem baterija se najbrže napuni za 6 sati i 17 minuta što ovaj model uz doseg od 300 kilometara čini nepogodnim za bilo kakva duža putovanja. Čudno je što je Renault ovakvu izvedbu uvrstio u ponudu, no čelnici tvrtke su nas na prezentaciji uvjeravali da je istraživanje tržišta pokazalo da ima interesa i za ovaj model.

Mnogo razumniji odabir je iduća kombinacija: motor od 130 KS, baterija od 40 KW, AC punjenje do 22 kW i DC brzo punjenje do 85 KW uz doseg od 300 km. U tom modelu se baterija do 80 posto napuni za oko pola sata. Modeli sa snažnijim motorom od 220 KS i baterijom od 60 kW nude se u kombinaciji s AC punjenjem od 7,4 ili 22 KW i DC punjenjem od 130 kW koje omogućava još brže punjenje baterije. Doseg tih modela je 450 kilometara. Tu je i model sa slabijim (130 KS) motorom i većom baterijom (60 kW) koji ima punjače od 22 kW (AC) i 130 kW (DC) te najveći doseg - 470 kilometara.

Ponuda je malo zbunjujuća i treba dobro proučiti prednosti i minuse pojedinih modela. Čini se da osnovni model ima malo izgleda za uspjeh, no ostali su vrlo dobre kombinacije. Pogotovo oni s AC punjenjem od 22 kW što je vrlo rijetko u svijetu električnih automobila jer većina konkurenata ne nude više od 7,4 kW AC punjenja.

I dok su verzije sa slabijim motorom umjerene po pogledu performansi (10 sekundi do 100 km/h i 150 km/h maksimalne brzine), one sa snažnijim mogu pružiti prava sportska ubrzanja. Do 100 km/h stižu za 7,5 sekundi, a maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h. Kao kod svakog električnog auta, međuubrzanja su impresivnija od ubrzanja od nula do 100 km/h.

U vožnji su se tvornički podaci o dosegu pokazali prilično realni. Nakon stotinjak kilometara voženih gradovima, otvorenom cestom i autocestom uz prilično tešku nogu na gasu ostvarili smo potrošnju od 15,5 kW na 100 kilometara što bi nam u top modelu dalo malo manje od 400 kilometara dosega. Uz umjereniju vožnju lako se postigne i deklariranih 450 km, a uz štedljivu i više.

Megane nas je posebno oduševio pri dinamičnoj vožnji gdje je sposoban za mnogo više nego što smo to navikli kod prethodnika. No i komfor je podignut na višu razinu, kako komfor ovjesa, tako i zvučna udobnost. Auto je i na visokim brzinama vrlo tih, osjetno tiši od Zoea.

Renault je u Megane ugradio 26 tehnologija za pomoć u vožnji, a adaptivni tempomat se sada može prilagođavati i nadolazećim zavojima te kružnim tokovima. Interesantna novost je i adaptivna ambijentalna rasvjeta koja se tijekom dana i noći konstantno mijenja i prilagođava boje dobu dana/noći.

U cjeniku novog Meganea je sedam izvedbi s četiri različite kombinacije motora, baterije i punjenja te četiri razine opreme. U osnovnoj opremi Equilibre su alunaplatci od 18", dodirni zaslon od 12", ručni klima uređaj, digitalni instrumenti od 10", no valja napomenuti da taj model nema Google usluge. Iduća razina opreme Techno ih ima kao što ima i 20" alunaplatke, 12" instrumente, grijani upravljač, grijana sjedala, LED Matrix svjetla i još mnogo toga. Dakle vrlo bogato.

Osnovni s 130 KS i 40 kW koji ima samo AC punjenje od 7,4 kW te Equilibre razinu opreme košta od 275.900 kuna. Isti model s višom razinom opreme Techno košta 298.900 kuna. Kako mnogo optimalniji izbor se čini model s istim motorom, baterijom i opremom, ali bržim 22 kW + 85 kW punjenjem za 313.900 kuna. Dakle razlika u cijeni između modela s kojim se baš ne može daleko putovati i onoga s kojim se može je samo 15.000 kuna. Uz iznose od oko 300.000 kuna ukupne cijene to i nije neka razlika te nas odabir osnovnog modela zbog toga još više zbunjuje. Na vrhu cjenika je model s najbogatijom Iconic opremom, 220 KS, 60 kW i 22 + 130 kW punjačima. Njegova cijena je 371.900 kuna. Model s najdužim dosegom košta 333.900 kuna.

Teško je govoriti o tome da je neki električni automobil povoljan kad ga se usporedi s benzinskim i dizelskim verzijama. Megane je upravo postao gotovo dovostruko skuplji nego do sada, no kada njegovu cijenu usporedimo s cijenama električne konkurencije Megane ispada i povoljan. Bio povoljan ili ne novi Megane E-Tech Electric je odličan električni auto, a prodajne brojke će uskoro pokazati je li prelazak na struju bio dobar potez.

Novi Megane je službeno stigao na naše tržište te se već može naručiti. Prve isporuke u Hrvatskoj se očekuju u rujnu.