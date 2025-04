Meme Index završava pretprodaju, najavljuje datum liste i preuzimanja tokena – hoće li eksplodirati 100x na debiju na burzi?

S dovršenim prikupljanjem sredstava, projekt sada postavlja svoje ciljeve na listanje i preuzimanje tokena, službeno najavljujući da je 2. travnja u 14:00 UTC datum za obje aktivnosti.

Sada, veliko pitanje na umu svih – kupaca iz pretprodaje i promatrača tržišta – je koliko daleko može $MEMEX stići. Može li donijeti povratke koji će pretvoriti rane investitore u legende?

Što izdvaja $MEMEX je to što uvodi novi način za sticanje izloženosti meme kriptovaluta, dok upravlja rizikom. S četiri različita indeksa i pažljivo odabranim držanjima – deset od kojih je otkriveno u ponedjeljak – nudi diversificiranu izloženost tržištu meme kriptovaluta.

No, njegov pravi potencijal leži u širem korisničkom okviru. Kao token dizajniran za predstavljanje cijelog tržišta meme kriptovaluta, $MEMEX nije samo još jedan igrač – on je referentna točka. A to znači da njegov potencijal može biti jednak tržištu meme kriptovaluta.

Pogled na Meme Index

Tijekom svoje pretprodaje od prosinca 2024. do ožujka 2025., Meme Index stekao je reputaciju kao sljedeća evolucija u ulaganju u meme kriptovalute. Meme kriptovalute dominirale su tržištem kriptovaluta veći dio 2024. godine, ali je momentum počeo opadati oko sredine prosinca i nastavio padati u 2025. godinu.

Sektor je bio opterećen ekonomskom nesigurnošću i nizom visokoprofilnih prevara, što je narušilo povjerenje investitora.

Dodatni izazov predstavlja i zasićenost tržišta meme kriptovaluta, što je velikim dijelom posljedica platformi za lansiranje poput Pump.fun. Iako je brzina novih lansiranja usporena, ogromna količina tokena čini pronalaženje sljedeće 100x prilike pravim igrom na sreću.

To je upravo razlog zašto je Meme Index odjeknuo među ranim korisnicima. Uvođenjem indeksa, nudi pametniji način za snalaženje u prostoru – način koji smanjuje izloženost tokenima s niskom likvidnošću, smanjuje troškove transakcija (posebno za investitore u više blokchaina) i smanjuje volatilnost šireći rizik preko više sredstava. Umjesto da se kladi na pojedinačne tokene, investitori sada imaju strukturirani način za ostvarenje povrata na tržištu meme kriptovaluta bez istog nivoa rizika.

Najveće meme kriptovalute u Meme Indexu otkrili su kako je $MEMEX pozicioniran za rast

Meme Index uvodi strukturu u ulaganje u meme kriptovalute i daje investitorima fleksibilnost da odaberu razinu svog rizika. Njegova četiri indeksa, rangirana od najmanje do najvolatile, dizajnirana su s različitim razinama volatilnosti: Meme Titan Index, Moonshot Index, Midcap Index i Meme Frenzy Index. U ponedjeljak, Meme Index otkrio je prvu seriju tokena koji će biti uključeni u ove indekse:

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Pepe (PEPE)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Bonk (BONK)

FLOKI (FLOKI)

SPX6900 (SPX)

Fartcoin (FARTCOIN)

dogwifhat (WIF)

Pudgy Penguins (PENGU)

Ovi tokeni bit će raspodijeljeni među četiri indeksa prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji i volatilnosti, s dodatnim sredstvima koja će se dodavati tijekom vremena.

Cilj je stvoriti diversificirani odabir koji se usklađuje s različitim apetitima investitora za rizik, što osigurava da investitori mogu ostvariti izloženost tržištu meme kriptovaluta bez da sve klade na jedan token.

$MEMEX je ulaznica za ove indekse, pružajući investitorima strukturirani i uravnoteženi pristup ulaganju u meme kriptovalute. S prednostima ulaganja u indekse – smanjenje rizika, likvidnost i niži troškovi transakcija – $MEMEX se pozicionira kao izniman igrač u sektoru meme kriptovaluta.

Ako sektor meme kriptovaluta ponovno poraste do svog bivšeg vrhunca od 137 milijardi dolara (ili ga premaši), $MEMEX će rasti zajedno s njim.

Što slijedi za $MEMEX token?

$MEMEX token bit će dostupan za preuzimanje i trgovanje u srijedu u 14:00 UTC. Ovo označava sljedeću fazu za Meme Index, vodeći do lansiranja njegovih indeksa, gdje će puni korisnički potencijal $MEMEX doći do izražaja.

Za sigurnosnu potvrdu, Coinsult i SolidProof rigorozno su audirali projekt, potvrđujući da su pametni ugovori sigurni.

