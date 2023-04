Mercedes EQB: Najbolja vrijednost za novac kada su u pitanju električni Mercedesi

Mercedes je na jako dobrom putu da svim modelima u svojoj ponudi ponudi električnu alternativu. Ostalo im je za popuniti samo "par slova" njihove abecede. EQB je jedan od aktualnih Mercedesovih automobila na struju i zapravo predstavlja električnu varijantu SUV-a GLB.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kao i svi Mercedesovi električni modeli i EQB se uvelike razlikuje od svojeg klasičnog pandana na benzin ili dizel. No osnova je i dalje GLB od kojeg je preuzet oblik i s kojim EQB dijeli iznimnu prostranost, praktičnost, preglednost, varijabilnost i mogućnost ugradnje trećeg reda sjedala. GLB smo već testirali i auto nas je oduševio time što nije samo šminkerski SUV već ima zaista mnogo mjesta i praktičnih detalja i sve to lijepo kombinira sa svim prestižom koji očekujete od Mercedesa. Ukratko, slično je i s EQB-om.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Iza modernog izgleda i prednjeg dijela koji je tipičan za sve EQB modele krije se izuzetno luksuzan udoban ali i praktičan automobil. Mjesta u unutrašnjosti ima mnogo više nego biste to očekivali od automobila koji je dugačak 468 centimetara. Posebno je raskošan drugi red sjedala. Prtljažnik je u EQB nešto skromniji nego u GLB-u (zbog baterije u podnici), no 495 litara više je nego dovoljno. Kada preklopite sjedala na raspolaganju imate 1710 litara, no još dojmljivija je dužina utovarnog prostora. Kad maksimalno pomaknete i nakosite suvozačevo sjedalo iza njega će stati i predmeti dugački čak 2,5 metara!

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sav taj prostor koji je na razini monovolumena u EQB-u je kombiniran tipičnim Mercedesovim luksuzom i prepoznatljivom visokom tehnologijom s dva velika zaslona u unutrašnjosti i obiljem funkcija na njima. MBUX infotainment sustav je u testnom automobilu opremljen funkcijom proširene stvarnosti što nas se posebno dojmilo kada smo koristili vrhunsku navigaciju. Tu je i head-up zaslon s mnogo prikaza.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kvaliteta materijala i izrade je na razini koju očekujete od Mercedesa - najvišoj i teško biste rekli da je ovo jedan od najskromnijih i najjeftinijih modela potpuno električnih Mercedesa. Sve to u kombinaciji s vrhunskim dizajnom punim zanimljivih detalja i vrlo atraktivnim ambijentalnim osvjetljenjem ostavlja vrhunski dojam. U kabini EQB-a smo se zaista osjećali profinjeno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pogon testiranog modela EQB 250 je osnovni, no realno više od toga rijetko kome treba. Sa 190 KS EQB se na papiru doima skromno u odnosu na neke (pre)snažne moderne električne automobile, pogotovo kad uzmemo u obzir da se ta snaga mora boriti s 2,1 tonom mase. Ipak, u praksi snage ne nedostaje. To se vidi i po ubrzanjima koja su odlična. Nema se što zamjeriti autu koji do 100 km/h stiže za manje od devet sekundi, a još bolji osjećaj je prilikom međuubrzanja. Maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Baterija ima kapacitet od 66,5 kWh i to na papiru također možda djeluje malo za ovoliki auto. No na testu se baterija pokazala i više nego dostatnom. U gradu smo ostvarivali potrošnju uz koju bismo s jednim punjenjem baterije bez problema mogli prevaliti 420 kilometara. U kombiniranoj vožnji se doseg spustio na 370 kilometara. I sve to uz sasvim normalan, ne previše umjeren stil vožnje. Uz dinamičan, agresivan stil vožnje doseg nam je iznosio oko 300 kilometara. Odlično s obzirom na kapacitet baterije i dokaz da je EQB vrlo mali potrošač energije.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Velike pohvale zaslužuje i ovjes. U Mercedesu su ga vrhunski "ispeglali" pa se GLB zavojima vozi mnogo dinamičnije nego što biste to pomislili. Realno, u vožnji se zaista može uživati. U pogledu udobnosti je još bolji. Vrlo dobro filtrira neravnine na lošim cestama. Plus za udobnost je i nedostatak buke motora i vrhunska zvučna izolacija tako da ni na maksimalnih 160 km/h nije potrebno povisiti ton glasa kako biste se normalno razgovarali u kabini.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Mercedes EQB je odličan električni automobil, a kada ga usporedimo s drugim Mercedesima s klasičnim motorima ni cijena od 59.008 eura za luksuzno opremljeni testni model nije pretjerana. Realno, nije skoro ništa skuplji od dizelskog GLB-a 220 d s jednakom snagom i opremom. Zbog toga ali i njegove praktičnosti EQB je po nama najbolja vrijednost za novac kada su u pitanju električni Mercedesi. SUV koji nije pretežno šminker već kod njega prevladavaju praktične vrijednosti. Tip auta koji je danas dosta rijedak.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Važnija oprema testirani Mercedes EQB 250

AMG 20” alunaplatci, Night paket, Advanced Paket, head-up zaslon, kožom presvučena sjedala s električnim namještanjem, grijana sjedala, automatska klima, kamera za parkiranje, MBUX s proširenom stvarnosti, 3D navigacija, digitalni instrumenti 12,3", dodirni zaslon 11,9"...