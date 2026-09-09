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G-AMFIBIJA

Mercedes smislio SUV koji pliva

Piše Autostart,
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Mercedes smislio SUV koji pliva
Foto: Dubravko Kolaric
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Kada vozilo počne plutati, kotači ne postaju beskorisni. Patent predviđa da se nastave okretati i zakretati, dok adaptivni ovjes mijenja njihov kut kako bi pomogli pri upravljanju

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Mercedes-Benz je patentirao neobično rješenje koje klasični terenac pretvara u svojevrsno amfibijsko vozilo. Patent opisuje SUV koji može ući u rijeku ili jezero, ostati plutati na površini, sam održavati ravnotežu te se vlastitim pogonom vratiti na obalu. Za sada nije riječ o najavi serijskog modela, nego o zaštićenoj tehničkoj ideji.

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