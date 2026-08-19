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Teške optužbe

Bivši direktor Mete prozvao Zuckerberga: 'Sigurnost djece mu nije bila prioritet...'

Piše HINA,
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Bivši direktor Mete prozvao Zuckerberga: 'Sigurnost djece mu nije bila prioritet...'
Foto: Manuel Orbegozo/REUTERS
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Ako Mark nešto učini prioritetom, planine se pomiču u mjesec dana, rekao je Arturo Bejar, glasni kritičar Mete

Bivši direktor inženjeringa u kompaniji Meta Platforms svjedočio je u srijedu da je izvršni direktor Mark Zuckerberg odgovoran za poslovnu kulturu koja je možda dovela do toga da kompanija izbjegava svoju odgovornost zaštite djece koja koriste njezine platforme Facebook i Instagram.

Arturo Bejar, glasni kritičar Mete koji je radio u kompaniji od 2009. do 2015. godine te kao neovisni ugovaratelj od 2019. do 2021. godine, rekao je da je Zuckerberg u velikoj mjeri bio blisko uključen u donošenje odluka te da je poslovna kultura kompanije usmjerena od vrha prema dolje osiguravala da se promjene u dizajnu proizvoda dogode samo ako bi ih on naredio.

"Ako Mark nešto učini prioritetom, planine se pomiču u mjesec dana", rekao je Bejar.

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Bejar je prvi svjedok na povijesnom suđenju zbog tužbi koje je podnijela koalicija američkih saveznih država, optužujući kompaniju da je dizajnirala svoje platforme kako bi stvorila ovisnost kod mladih korisnika i da je ilegalno prikupljala podatke o djeci mlađoj od 13 godina.

Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey optužuju Metu da je dizajnirala Facebook i Instagram kako bi privukla mlade korisnike, potičući anksioznost, depresiju, pa čak i samoubojstva, te zavaravala potrošače o sigurnosti platformi.

Te države i 25 drugih država također optužuju Metu za kršenje saveznog zakona nepropisnim prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka djece dok su koristila njene platforme.

Meta niječe optužbe i tvrdi da su Bejarova mišljenja izvan područja njegove nadležnosti.

Bejar je počeo svjedočiti na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji u utorak, kada je suđenje i započelo.

Očekuje se da će suđenje trajati šest tjedana, a očekuje se i svjedočenje Zuckerberga.

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