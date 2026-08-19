Bivši direktor Mete prozvao Zuckerberga: 'Sigurnost djece mu nije bila prioritet...'

Bivši direktor inženjeringa u kompaniji Meta Platforms svjedočio je u srijedu da je izvršni direktor Mark Zuckerberg odgovoran za poslovnu kulturu koja je možda dovela do toga da kompanija izbjegava svoju odgovornost zaštite djece koja koriste njezine platforme Facebook i Instagram.

Arturo Bejar, glasni kritičar Mete koji je radio u kompaniji od 2009. do 2015. godine te kao neovisni ugovaratelj od 2019. do 2021. godine, rekao je da je Zuckerberg u velikoj mjeri bio blisko uključen u donošenje odluka te da je poslovna kultura kompanije usmjerena od vrha prema dolje osiguravala da se promjene u dizajnu proizvoda dogode samo ako bi ih on naredio.

"Ako Mark nešto učini prioritetom, planine se pomiču u mjesec dana", rekao je Bejar.

Bejar je prvi svjedok na povijesnom suđenju zbog tužbi koje je podnijela koalicija američkih saveznih država, optužujući kompaniju da je dizajnirala svoje platforme kako bi stvorila ovisnost kod mladih korisnika i da je ilegalno prikupljala podatke o djeci mlađoj od 13 godina.

Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey optužuju Metu da je dizajnirala Facebook i Instagram kako bi privukla mlade korisnike, potičući anksioznost, depresiju, pa čak i samoubojstva, te zavaravala potrošače o sigurnosti platformi.

Te države i 25 drugih država također optužuju Metu za kršenje saveznog zakona nepropisnim prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka djece dok su koristila njene platforme.

Meta niječe optužbe i tvrdi da su Bejarova mišljenja izvan područja njegove nadležnosti.

Bejar je počeo svjedočiti na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji u utorak, kada je suđenje i započelo.

Očekuje se da će suđenje trajati šest tjedana, a očekuje se i svjedočenje Zuckerberga.