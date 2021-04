Jedna od vodećih domaćih visokotehnoloških tvrtki Microblink, uz razvoj vlastite platforme za umjetnu inteligenciju i proizvoda za računalni vid te strojno učenje, planira nastavak rasta poslovanja te ukupnih prihoda slično kao i u 2020. za 30-ak posto, a idućih par godina i za oko 50 posto godišnje.

Najavili su to uz ostalo u srijedu na virtualnoj konferenciji za medije vodeći ljudi Microblinka u Hrvatskoj i ujedno i globalni direktori za operativne poslove i za tehnologiju Igor Strejček i Jurica Cerovec, naglasivši da im novi zamah u poslovanju daje investicija američkog fonda Silversmith Capital Partners od 60 milijuna dolara dogovorena krajem prošle godine.

- Microblink je time ušao u novu razvojnu fazu u sklopu koje će glavni fokus biti na razvoju napredne AI i platforme za računalni vid koja će kompaniji osigurati dodatnu globalnu konkurentnost i ostanak u vrhu. To je i baza za sve naše druge proizvode, a cilj nam je i da u idućih par godina sadašnjih sto zaposlenih udvostručimo te rast prihoda podignemo na oko 50 posto godišnje - istaknuo je Strejček.

Među tehnološkim proizvodima koje razvijaju i koje će unapređivati su ekstrakcija i identifikacija osobnih dokumenata, prepoznavanje lica, tzv. blink card za platne kartice, za čitanje raznih računa i upravljanje njima, kao i njihov najpoznatiji brend-proizvod PhotoPay (sustav za prepoznavanje računa i uplatnica, koji je Microblink u Hrvatskoj pokrenuo još 2011.), a koji se uz ostalo koristi i na mobilnom bankarstvu.

Na pitanje planiraju li se uključiti u poslove oko izrada covid putovnica o čemu se dosta priča u europskom, ali i domaćem IT sektoru, Strejček je kazao da sada ne može reći da će se u to sigurno uključiti jer to trenutno analiziraju.

Strejček je dodao da im je cilj i širiti se na nova tržišta, poput Azije i Bliskog Istoka, i to s timovima iz Hrvatske i SAD-a gdje već posluju, te iskoristiti veliki potencijal umjetne inteligencije za razvoj proizvoda koji pomažu u interakciji između fizičkog i digitalnog svijeta na svim uređajima, prije svega mobilnima.

Oko same platforme AI koju razvijaju, Cerovec je istaknuo da im je misao vodilja biti korak ispred ostalih na tržištu, što su po njegovoj ocjeni u Microblinku bili svih deset godina otkako posluju, pri čemu su se i među prvima, još od 2012. počeli baviti umjetnom inteligencijom i strojnim učenjem, kao i kamerama na mobilnim telefonima, koje su tu za mnogo više toga osim za fotografiranje.

Ta AI platforma je u potpunosti razvijena u Hrvatskoj, a njene komponente na raznim testiranjima pokazuju da su najbolje na svijetu. Jedna od komponenti AI platforme je i izvođenje neuronskih mreža na mobilnom uređaju, a Microblinkova taj proces izvodi 50 posto brže od sličnih platformi najvećih globalnih kompanija poput Applea i Googlea, navode iz kompanije.

- Među prvima u svijetu smo počeli koristiti i tzv. duboke neuronske mreže na mobilnim uređajima, i tako smo mogli i ponuditi pametna rješenja koja su se koristila u razvoju sada već svjetski poznatog rješenja i aplikacije za učenje matematike Photomath iza koje stoji naša tvrtka. Razvili smo i novo rješenja za problem prepoznavanja osobnih dokumenata preko mobilnih telefona i kontrolu nad tim podacima, za skeniranje maloprodajnih računa (iz trgovina), što se lani koristilo za 300 milijuna računa u SAD-u, a radimo i na razvoju rješenja za digitalni identitet - naglasio je Cerovec, zaključujući da je to sve ono što se kaže "hrvatska pamet".