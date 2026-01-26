Microsoft otvorio 2026. za Xbox: Datumi za Forzu Horizon 6, novi pogled na Fable i ostalo

Xbox Developer Direct donio je novi paket najava za 2026., s fokusom na četiri naslova koja stižu ove godine i odmah ulaze u Game Pass Ultimate. Microsoft je u službenom sažetku naglasio da sve prikazano podržava i Xbox Play Anywhere, pa kupnja na Xboxu ili Windowsu može vrijediti na obje platforme, ovisno o izdanju.

Najkonkretniji datum dobila je Forza Horizon 6, koja izlazi 19. svibnja 2026. za Xbox Series X|S i PC, uz raniji pristup od 15. svibnja za Premium Edition. Playground Games franšizu prvi put vodi u Japan, a najavili su i najveću i najgušću mapu u serijalu dosad, kao i preko 550 automobila na startu. Kao cover automobili potvrđeni su 2025 GR GT Prototype i 2025 Toyota Land Cruiser, a prednarudžbe su već krenule.

Druga velika zvijezda eventa je Fable, koji je dobio najdublji pogled dosad i okvir izlaska: jesen 2026. Playground Games ga opisuje kao novi početak serijala i modernu open world akcijsku RPG verziju Albiona, a kroz prikaz su provukli i finiji sustav reputacije i posljedica. Dodatno, potvrđeno je i da Fable dolazi na PlayStation 5 uz Xbox i PC, što je velika promjena za franšizu koja je godinama bila usko vezana uz Xbox.

Treći naslov je Beast of Reincarnation, novi projekt studija Game Freak, najpoznatijeg po Pokémonu, ali ovaj put u potpuno drukčijem žanru. Opisuju ga kao ‘akcijski RPG jedne osobe i jednog psa’, smješten u postapokaliptični Japan, s borbom koja kombinira brze akcijske poteze i taktičku dubinu, a izlazak je planiran za ljeto 2026.

Za kraj su ostavili iznenađenje iz Double Finea: Kiln, online multiplayer ‘pottery party’ tučnjavu u kojoj igrači doslovno izrađuju keramički oklop i onda ga koriste u borbi. Igra izlazi u proljeće 2026., a najavljena je i zatvorena beta za koju će se moći prijaviti.