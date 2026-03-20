Microsoft povlači ručnu: AI asistent Copilot nestaje iz ključnih dijelova Windowsa 11

Čini se da je Microsoft napokon poslušao sve glasnije kritike korisnika te je odlučio značajno smanjiti prisutnost svog AI asistenta, Copilota, u operativnom sustavu Windows 11. Nakon višemjesečne agresivne kampanje guranja umjetne inteligencije u svaki kutak sustava, kompanija sada tiho odustaje od planova za duboku integraciju Copilota u ključne komponente kao što su obavijesti i postavke. Ovaj strateški zaokret dolazi kao izravan odgovor na optužbe o "napuhivanju" sustava (AI bloat) i narušenom povjerenju korisnika.

Tihi kraj velikih obećanja

Tijekom 2024. godine, Microsoft je s velikom pompom najavljivao budućnost u kojoj će Copilot postati sveprisutni, ambijentalni asistent unutar Windowsa. Na demonstracijama su prikazane mogućnosti poput pametnih prijedloga unutar sistemskih obavijesti, koji bi korisnicima nudili akcije jednim klikom, poput generiranja odgovora na poruku ili otvaranja relevantne datoteke. Slična je vizija postojala i za aplikaciju Postavke, gdje je Copilot trebao djelovati kao vodič koji na jednostavnom jeziku objašnjava i primjenjuje kompleksne konfiguracije sustava.

Međutim, te funkcije nikada nisu stigle do korisnika, čak ni u testnim verzijama dostupnim kroz program Windows Insider. Izvori unutar tvrtke, kako prenosi Windows Central, potvrđuju da su ti planovi stavljeni na led i da je malo vjerojatno da će ikada ugledati svjetlo dana u svom prvotno zamišljenom obliku. Umjesto duboke integracije, Microsoft se sada okreće ciljanim i manje nametljivim AI funkcijama unutar postojećih aplikacija.

Kap koja je prelila čašu: Kontroverzni Recall

Iako je nezadovoljstvo korisnika raslo mjesecima, čini se da je ključni trenutak koji je natjerao Microsoft na preispitivanje strategije bila kontroverza oko alata Windows Recall. Zamišljen kao "fotografsko pamćenje" računala, Recall je trebao kontinuirano snimati sve što korisnik radi kako bi kasnije omogućio pretraživanje tih aktivnosti. Ideja je odmah izazvala žestoku reakciju javnosti i stručnjaka zbog golemih implikacija na privatnost i sigurnost.

Negativan odjek bio je toliko snažan da je Microsoft bio prisiljen odgoditi izlazak Recalla i značajno promijeniti njegove postavke, učinivši ga isključivo opcionalnim. Ta je epizoda, čini se, imala dalekosežne posljedice. Suočen s krizom povjerenja, Microsoft je postao znatno oprezniji te je zaustavio ili revidirao niz drugih AI projekata koji su bili u pripremi, uključujući i spomenute integracije Copilota.

Manje 'napuhivanja', više korisničke kontrole

Pojam "AI bloat" postao je sinonim za ono što mnogi korisnici zamjeraju Windowsima 11: osjećaj da je sustav pretrpan nepotrebnim AI značajkama, logotipima Copilota i servisima koji rade u pozadini, a koje nitko nije tražio. Ova promjena strategije predstavlja priznanje da "više umjetne inteligencije" nije nužno jednako "većoj vrijednosti" za korisnika. Glasnogovornik Microsofta dao je i službenu izjavu koja ide u prilog novom, opreznijem pristupu.

"Naš pristup razvoju proizvoda je da ih testiramo s korisnicima i razvijamo na temelju povratnih informacija. Neka iskustva možemo testirati privatno i ažurirati prije šireg uvođenja, dok druga testiramo i iteriramo javno uz povratne informacije Windows Insidera. U oba slučaja, značajke se mogu promijeniti, ukloniti ili zamijeniti tijekom vremena dok prikupljamo podatke od korisnika."

Ova promjena znači da će Microsoft ubuduće biti znatno promišljeniji oko toga gdje i kako implementira AI. Umjesto da Copilot bude nametnuti sloj preko cijelog sučelja, fokus će biti na konkretnim poboljšanjima, kao što su semantičko pretraživanje u Postavkama ili pametne akcije u File Exploreru, koje su korisne, ali ne nose nužno brend Copilota. Cilj je da se Windows 11 ponovno počne doživljavati kao pouzdan i efikasan alat, a ne kao poligon za AI eksperimente.