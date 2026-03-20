Sony ne zaboravlja legendu: Konzola stara 20 godina dobila je neočekivano ažuriranje

Sony je još jednom iznenadio gaming zajednicu objavivši novo ažuriranje softvera za svoju legendarnu konzolu PlayStation 3. Gotovo dva desetljeća nakon izlaska, konzola koja je definirala jednu generaciju dobila je update 4.93, nastavljajući tradiciju godišnjih "servisnih" intervencija koje održavaju osnovne funkcije uređaja. Ovo ažuriranje stiže točno godinu dana nakon prethodne verzije i pokazuje da Sony, unatoč fokusu na novije generacije, i dalje brine o svojoj ostavštini.

Iako je PlayStation 3 odavno ušao u mirovinu što se tiče novih igara i velikih softverskih promjena, milijuni korisnika diljem svijeta i dalje ga koriste, bilo za igranje klasika iz svoje bogate biblioteke ili kao pouzdan medijski centar. Upravo zato, svako novo ažuriranje, ma koliko malo bilo, nailazi na odjek u zajednici, budeći nostalgiju i pokrećući rasprave o dugovječnosti hardvera u današnjem, ubrzanom svijetu tehnologije.

Što se krije iza šture poruke?

Kao što je već postalo uobičajeno, službene zabilješke o ažuriranju vrlo su kratke i ne otkrivaju mnogo. Sony navodi samo jednu rečenicu koja je identična onoj iz prethodnih nekoliko godina.

"Ovo ažuriranje softvera sustava poboljšava performanse sustava."

Iako ova generička izjava na prvu ne znači puno, iskusniji korisnici i analitičari znaju da se iza nje kriju dvije ključne stvari. Glavni i najvažniji razlog za ovo ažuriranje jest obnova enkripcijskog ključa za Blu-ray reproduktor. Jednostavnim rječnikom, bez ove zakrpe, konzola s vremenom ne bi mogla reproducirati novije Blu-ray filmove, čime bi izgubila jednu od svojih temeljnih funkcija. Važnost ovoga posebno dolazi do izražaja nakon što je početkom mjeseca ugašena podrška za Netflix aplikaciju na PlayStationu 3. Time su fizički mediji, poput Blu-ray diskova, postali jedini način za gledanje filmova i serija za mnoge vlasnike ove konzole. Ažuriranje je teško oko 200 MB i zahtijeva minimalno toliko slobodnog prostora na tvrdom disku konzole ili na vanjskom mediju za pohranu.

Godišnji obračun s hakerima

Drugi, neslužbeni, ali jednako važan razlog za redovita godišnja ažuriranja jest sigurnost. Svaka nova zakrpa, pa tako i ova, služi za zatvaranje sigurnosnih propusta koje hakerska i "modding" zajednica koristi za otključavanje konzole, poznatije kao "jailbreaking". Instaliranjem modificiranog softvera korisnici mogu pokretati neslužbene aplikacije i piratske kopije igara, što Sony očito želi spriječiti čak i na uređaju starom gotovo dvadeset godina.

Ova ustrajnost u borbi protiv piratstva na zastarjelom hardveru pokazuje Sonyjevu predanost zaštiti svog ekosustava, što je u oštrom kontrastu sa sudbinom druge konzole iz te ere, PlayStation Vite. Taj prijenosni uređaj, lansiran krajem 2011. godine, znatno je ranije ostao bez softverske podrške. Sony i dalje savjetuje svim korisnicima da redovito ažuriraju sustav.

"Uvijek ažurirajte svoj PS3 sustav na najnoviju verziju softvera sustava. Ažuriranjem možete uživati u dodatnim značajkama, poboljšanoj iskoristivosti i pojačanoj sigurnosti."

Nasljeđe konzole koja odbija umrijeti

PlayStation 3 lansiran je u studenom 2006. godine i tijekom svog životnog vijeka prodan je u približno 87,4 milijuna primjeraka diljem svijeta. Iako je po prodajnim rezultatima najslabija Sonyjeva kućna konzola, iza sebe je ostavila neizbrisiv trag s ekskluzivnim naslovima poput serijala Uncharted, The Last of Us, God of War III i Gran Turismo. Za mnoge igrače, ona predstavlja zlatno doba gaminga i riznicu nezaboravnih iskustava.

Činjenica da Sony i danas, u 2026. godini, ulaže resurse u održavanje osnovne funkcionalnosti ove konzole svjedoči o kvaliteti samog uređaja, ali i o poštovanju prema milijunima korisnika koji ga i dalje čuvaju spojenog na svoje televizore. Iako je konzola već godinama u takozvanom "načinu održavanja", bez novih funkcija ili igara, ova godišnja ažuriranja postala su simpatična tradicija koja nas podsjeća na dugovječnost jedne od najvažnijih igraćih platformi u povijesti.