Project Helix: Microsoft najavio revolucionarnu konzolu

Microsoft je i službeno potvrdio ono o čemu se mjesecima nagađalo u gamerskoj zajednici – sljedeća generacija Xbox konzole je u razvoju pod kodnim imenom Project Helix. U potezu koji označava radikalan zaokret u strategiji, nova izvršna direktorica Xboxa, Asha Sharma, otkrila je da će novi hardver biti hibridni uređaj dizajniran za pokretanje ne samo Xbox naslova, već i igara s PC-ja. Ova najava dolazi u ključnom trenutku za kompaniju, nakon promjena u vrhu i redefiniranja budućnosti cijelog Xbox ekosustava.

Povratak Xboxa pod novim vodstvom

Vijest o Project Helixu prva je velika objava pod palicom Ashe Sharme, koja je nedavno preuzela čelnu poziciju od dugogodišnjeg lica Xboxa, Phila Spencera. Njezin dolazak poklapa se s internom inicijativom nazvanom "povratak Xboxa", čiji je cilj ojačati poziciju brenda na tržištu hardvera. Sharma je u kratkoj objavi na društvenim mrežama postavila visoka očekivanja.

"Project Helix bit će vodeći u performansama i pokretat će vaše Xbox i PC igre. Veselim se što ću o ovome više razgovarati s partnerima i studijima na svojoj prvoj GDC konferenciji", stoji u njezinoj objavi.

Ova izjava ne samo da potvrđuje postojanje nove konzole, već i jasno definira njezinu temeljnu filozofiju: brisanje granica između igranja na konzoli i na osobnom računalu. Microsoft godinama postepeno spaja ova dva svijeta kroz servise poput Game Passa i značajke Play Anywhere, no Project Helix predstavlja najambiciozniji korak u tom smjeru do sada.

Što je zapravo Project Helix?

Prema dostupnim informacijama i analizama tehnoloških portala, Project Helix neće biti klasična konzola sa zatvorenim operativnim sustavom. U svojoj srži, radit će se o snažnom gaming računalu upakiranom u kućište prilagođeno dnevnom boravku. Osnovu sustava činit će prilagođena verzija Windowsa 11, s korisničkim sučeljem nazvanim Xbox Full Screen Experience (FSE), koje je već testirano na prijenosnim uređajima poput ASUS ROG Allyja.

Ideja je korisnicima ponuditi najbolje od oba svijeta. U "konzolnom načinu", uređaj bi se pokretao izravno u poznato Xbox sučelje, optimizirano za upravljanje kontrolerom i jednostavno pokretanje igara. Međutim, korisnici će imati opciju "izaći na Windows", čime bi dobili pristup punokrvnom desktopu. To otvara vrata instalaciji drugih digitalnih trgovina poput Steama, Epic Games Storea ili GOG-a, ali i korištenju standardnih Windows aplikacija, od alata za video montažu do programa za streaming. Time bi Helix postao jedini uređaj na tržištu koji na jednom mjestu objedinjuje Xbox konzolaške ekskluzive i golemu biblioteku PC naslova.

AMD kao ključni partner i 2027. kao cilj

Kao i kod prethodnih generacija, Microsoft se za srce novog hardvera ponovno okrenuo AMD-u. Izvršna direktorica AMD-a, dr. Lisa Su, potvrdila je da rad na poluvodičkom čipu (SoC) za Microsoftovu sljedeću konzolu "dobro napreduje kako bi podržao lansiranje 2027. godine". Iako Microsoft nije službeno potvrdio taj datum, izjava ključnog partnera daje najjasniji vremenski okvir do sada.

Industrijski izvori navode da AMD-ov interni kodni naziv za ovaj čip glasi "Magnus", a očekuje se da će donijeti značajan skok u performansama, s naglaskom na igranje u 4K rezoluciji pri visokom broju sličica u sekundi i naprednim tehnologijama poput hardverski ubrzanog ray tracinga. Gotovo je sigurno da će konzola imati i namjensku neuro-procesorsku jedinicu (NPU) za zadatke povezane s umjetnom inteligencijom, poput pametnog skaliranja slike (upscaling) ili automatskog kreiranja sažetaka najboljih trenutaka iz igranja.

Najveća prilika, ali i najveći izazov

Project Helix istovremeno predstavlja najveću priliku i najveći rizik za Xbox. S jedne strane, mogućnost pokretanja igara s gotovo svih PC platformi daje mu potencijalno najveću biblioteku igara ikad viđenu na jednom uređaju za dnevni boravak. To je izuzetno privlačna ponuda za igrače koji su već uložili u Xbox i Windows ekosustave.

S druge strane, Microsoftova nedavna odluka da svoje najveće hitove poput igara iz serijala Halo, Forza i Gears of War počne izdavati i za konkurentski PlayStation postavlja ključno pitanje: zašto bi novi kupac odabrao Xbox ako njegove najvažnije igre može igrati negdje drugdje? Uspjeh Helixa stoga će ovisiti o tome može li Microsoft ponuditi hardver koji je cjenovno konkurentniji od slično opremljenog PC-ja, oslanjajući se na svoju pregovaračku moć pri nabavi komponenti. Jednako važan izazov bit će osigurati da se uređaj temeljen na Windowsima ponaša pouzdano i jednostavno poput tradicionalne konzole, izbjegavajući probleme s driverima, ažuriranjima i kompatibilnošću koji često muče PC igrače.