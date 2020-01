Migracija poslovanja u Cloud – jedan od digitalnih trendova

Jedan od najvećih trendova među svjetskim kompanijama, koji je pronašao put i do hrvatskog tržišta, migracija je poslovanja u Cloud. Kompanije na zapadu prebacivanjem tradicionalnih IT sustava u Cloud značajno poboljšavaju poslovne procese, ubrzavaju poslovanje, lakše pronalaze put do novih korisnika i optimiziraju troškove i do 40 posto. Uz pametno iskorištavanje novih tehnologija i praćenje trendova tvrtke i poduzetnici u Hrvatskoj također imaju mogućnost unaprijediti svoje poslovanje i osigurati dobre rezultate na kraju svake poslovne godine.



Povezivanje tvrtki i poduzetnika s mogućnostima koje pružaju Cloud tehnologije



Hrvatski Telekom jedna je od kompanija koja ulaže velike napore u povezivanje hrvatskih tvrtki i poduzetnika s mogućnostima koje im pružaju moderne Cloud tehnologije. Njihov je cilj omogućiti kompanijama prebacivanje tradicionalnih IT sustava u Cloud te tako učiniti njihovo svakodnevno poslovanje uspješnijim i efikasnijim, omogućiti im veću konkurentnost na tržištu te pronalazak novih klijenata.

Hrvatski Telekom je odlučan u svojoj namjeri i to je pokazao otvaranjem najsigurnijeg podatkovnog centra u Hrvatskoj, Data Centra novih mogućnosti, čime je proširio odnosno udvostručio svoje dosadašnje kapacitete i usluge kako bi svi korisnici mogli prebaciti svoje poslovanje u Cloud. Proširenje Data Centra sastavni je dio platforme „Svijet boljih mogućnosti“, kojom Hrvatski Telekom ostvaruje svoje korporativno obećanje o ubrzanju digitalne transformacije tvrtki i gradova kao ključne odrednice uspjeha gospodarstva i cjelokupnog društva.



Migracija poslovanja u Cloud ima velike prednosti kada je u pitanju učinkovitost i sigurnost podataka



Smještanjem svih operativnih sustava u Cloud omogućuje zaposlenicima pristup svim podacima kompanije u realnom vremenu, kao i upravljanje poslovanjem iz bilo kojeg mjesta u svijetu, što poboljšava operativnu učinkovitost kompanije. Odabirom infrastrukturnog rješenja u Data Centru Hrvatskog Telekoma korisnici izbjegavaju velike troškove i kapitalna ulaganja u opremanje vlastitog prostora, a zahvaljujući najvišoj razini fizičke i cyber sigurnosti u Hrvatskoj te stalnom nadzoru osoblja, kompanije mogu računati na veću sigurnost nego što je mogu osigurati u vlastitim poslovnim prostorijama.

Ovakav način poslovanja i pohrane velike količine podataka ima velike prednosti kada je u pitanju učinkovitost i sigurnost podataka te omogućuje tvrtkama brzu i pravovremenu reakciju na nove uvjete i potrebe. Odabirom usluga Data Centra poslodavci svojoj IT službi daju mnogo više vremena i prostora za druge radne zadatke, što automatski rezultira unapređenjem poslovanja dok je nadzor i održavanje centra prepušten certificiranom i stručnom osoblju.

U Hrvatskoj se po prvi puta koristi Microsoft Azure Stack



Zahvaljujući Hrvatskom Telekomu i suradnji s njegovim strateškim partnerom Microsoftom, u Hrvatskoj se po prvi puta koristi Microsoft Azure Stack. Radi se o jednoj od najbrže rastućih Cloud platformi u svijetu koja korisnicima omogućuje istovremeni pristup najmodernijim Cloud sustavima i upravljanje podacima koji ostaju u Hrvatskoj. Uvođenjem takve usluge Hrvatski Telekom želi tvrtkama i poduzetnicima na hrvatskom tržištu pružiti nove prilike za rast i razvoj poslovanja, otvaranje novih radnih mjesta te digitalnu transformaciju.

Stručnjaci Hrvatskog Telekoma zajedno sa stručnjacima iz Combisa odgovorni su za pružanje pune podrške svakom korisniku. Combis je zadužen za pripremu Azure Stack kapaciteta i modela rada dok se mrežni stručnjaci Hrvatskog Telekoma brinu o mrežnoj integraciji i upravljanju implementacijom te radom platforme.



Koje su druge metode digitalne transformacije poslovanja?

Više o digitalnoj transformaciji i uspješnim primjerima iz prakse bit će riječi na najposjećenijoj konferenciji HUP-ICT Udruge pod nazivom Digitalna (R)evolucija 3.0. Konferencija se održava 5. veljače u zagrebačkoj Laubi koja će na jedan dan postati najbitnije mjesto za razmjenu znanja i kvalitetan networking vodećih stratega i kreatora digitalne ekonomije, menadžera i poduzetnika.