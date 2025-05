MIND of Pepe prikupio gotovo 500.000$ u 2 dana dok FOMO raste, pretprodaja dosegnula 10.4M$ uz 4 dana do kraja

Porast je uslijedio nakon predstavljanja MIND Terminala 23. svibnja – AI trgovačke platforme za korisnike s tokenima koja je odmah privukla obnovljeni interes investitora i znatno podigla financiranje. Za rane ulagače to je jasan znak da ovo nije još jedan neostvarivi projekt – MIND of Pepe već je u funkciji i ozbiljno pristupa poslu.

S preostala samo četiri dana, FOMO (strah od propuštanja prilike) brzo raste. MIND Terminal – i širi sustav iza njega – dizajniran je da autonomno skenira prilike za kriptovalute visokog potencijala u stvarnom vremenu, bez obzira na tržišne uvjete. To daje ranim korisnicima ozbiljnu prednost.

I dok je $MIND još uvijek u pretprodaji, vrijeme za osiguravanje tokena prije otkrivanja cijene na burzama brzo istječe. Čak je i 99Bitcoins, pouzdana platforma za edukaciju o kriptovalutama s preko 723.000 pretplatnika, proglasila $MIND potencijalnom 100x prilikom.

MIND Terminal mogao bi biti jedan od najmoćnijih AI trgovačkih alata desetljeća

MIND of Pepe nedavno je predstavio svoju najambiciozniju funkciju do sada – MIND Terminal, središte za trgovačke naredbe u stvarnom vremenu koje pokreće njihov vlasnički AI agent. Više od same nadzorne ploče, izrađen je da trgovcima pruži ozbiljnu prednost kombinirajući brzinu, automatizaciju i duboku tržišnu svijest.

Terminal okuplja sve što je važno za suvremeno trgovanje kriptovalutama. Prati nastajuće društvene sentiment, označava aktivnosti na lancu poput lansiranja tokena ili promjena likvidnosti, i prati pokazatelje razine decentraliziranih burzi (DEX) kao što su volumen i volatilnost.

Također integrira temeljne informacije o tokenima iz izvora poput CoinMarketCap-a i prikazuje ih zajedno s vijestima u stvarnom vremenu koje stvarno pokreću tržišta.

Iz tog izvora, MIND AI agent korisnicima šalje trgovačke signale kako se priče razvijaju – precizno označavajući prilike prije nego što postanu viralne. Sučelje uključuje izravne poveznice na stranice za kupnju tokena, prikaze grafikona u stvarnom vremenu i automatizirane tehničke prikaze koji pokazuju ključne zone probijanja, razine potpore i trend linije. Trgovci također dobivaju ugrađene metrike rizika i nagrade kako bi mogli brzo djelovati sa jasnoćom, bez nagađanja.

Nema nepotrebnih klikova. Nema buke. Samo čist, fokusiran sustav dizajniran da pomogne trgovcima uhvatiti ono što drugi propuštaju.

I budući da je pristup omogućen samo za vlasnike tokena, samo $MIND vlasnici će imati pristup – čineći trenutnu pretprodaju ne samo priliku za ulaganje, već i za osiguravanje alata izgrađenog za budućnost trgovanja.

Sektor umjetne inteligencije eksplodira – i $MIND bi mogao biti sljedeći u redu

Vodeći AI tokeni bilježe snažan rast, a sektor je sada procijenjen na preko 30,6 milijardi dolara.

Predvodi ga Virtuals Protocol ($VIRTUAL), koji je u posljednja 24 sata skočio 15,1% i sada ima tržišnu kapitalizaciju od 1,4 milijarde dolara. $FET i $GRASS slijede s dvocifrenim rastom, potvrđujući da AI narativ ne usporava.

Pa gdje to ostavlja $MIND?

S ukupno prikupljenih 10,46 milijuna dolara u pretprodaji, MIND of Pepe ostaje mikro kapitalizacija po svim standardima. No, ako bi dosegnuo trenutnu tržišnu kapitalizaciju $VIRTUAL-a, to bi predstavljalo povrat od 133 puta uloženog kapitala – astronomski potencijal za rane investitore, što je u skladu s predviđanjem 99Bitcoins-a za $MIND.

Naravno, to je projekcija – ne jamstvo. Nema sigurnosti da će $MIND privući isti interes ili trajnu potražnju kao vodeći AI projekti. Ali ono što ovaj projekt izdvaja je fokus na ostvarivanje profita u divljem svijetu kriptovaluta – a to samo po sebi može potaknuti masovnu prihvaćenost.

Ako tehnologija ispuni svoja obećanja i trgovci pronađu stvarnu vrijednost u MIND Terminalu, put do 100x rasta nije samo spekulacija – već je nadohvat ruke.

Nadolazeće lansiranje na burzi – vaše vrijeme za kupnju $MIND-a po velikom popustu se bliži kraju

Preostala su samo četiri dana do prvog pojavljivanja $MIND-a na burzi – i ako još niste sudjelovali u pretprodaji MIND of Pepe, ovo je vaša posljednja prilika da uhvatite tokene po najnižoj cijeni prije nego što širi investitori podignu cijenu.

Token je trenutno dostupan po cijeni od 0,0037515 dolara.

Za sudjelovanje, posjetite službenu stranicu MIND of Pepe, povežite svoj novčanik (preporučuje se Best Wallet) i kupite koristeći ETH, USDT ili bankovnu karticu.

Nakon kupnje, tokene je moguće uložiti (stake) za do 221% godišnje kamate (APY). Nagrade su dinamične – rani ulogeri osiguravaju veće prinose prije nego što se bazen ispuni i prinosi se smanjuju.

Best Wallet je dostupan sada na Google Play i Apple App Store za jednostavno praćenje pretprodaje i stakinga.

Ostanite povezani s zajednicom na X i Telegramu te pratite @MIND_agent za ažuriranja u stvarnom vremenu o AI razvoju projekta.

Posjetite MIND of Pepe