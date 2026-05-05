JEDNA MALA GALERIJA NASA je objavila više od 12.000 fotografija s puta oko Mjeseca

NASA je javnosti dala na uvid golemu arhivu fotografija s povijesne misije Artemis II, nudeći nevjerojatan pogled na naš planet i njegov prirodni satelit. Više od 12.000 snimaka zabilježila je četveročlana posada tijekom svog desetodnevnog putovanja oko Mjeseca u travnju. Ove fotografije nude jedinstven i intiman pogled na njihovo iskustvo, dokumentirajući gotovo svaki trenutak avanture. Zapanjujući prizori, koje je znanstvenica misije Kelsey Young opisala kao "spektakularne", sada su dostupni svima. Cjelokupna zbirka predstavlja znanstveno blago, ali i osobni dnevnik putovanja života.