iPhone 18 Pro donosi čak šest velikih promjena: Ovo će biti najočekivanije nadogradnje

Iako se ove jeseni očekuje i potpuno novi preklopni model 'iPhone Ultra', najpopularniji Appleovi telefoni bez sumnje će i dalje biti iPhone 18 Pro i Pro Max. Kao i svake godine, predstavljanje se očekuje u rujnu, a prema svemu sudeći, korisnike očekuje niz značajnih poboljšanja, od dizajna i performansi do kamere i trajanja baterije.

Suptilne promjene dizajna s velikim učinkom

iPhone 18 Pro i Pro Max zadržat će osnovne dimenzije i izgled svojih prethodnika, no tri ključne promjene unijet će osjećaj svježine. Najveća vizualna novost bit će smanjeni Dynamic Island, što je omogućeno premještanjem dijela komponenti za Face ID ispod zaslona. Time bi se trebao dobiti najmanji izrez na zaslonu u posljednjih nekoliko godina, čime se povećava iskoristiva površina. Uz to, Apple planira riješiti problem dvobojnog dizajna poleđine s modela 17 Pro, koji je podijelio korisnike. Boje aluminijskog okvira i staklene pozadine bit će bolje usklađene kako bi se stvorio jedinstven i skladniji premium izgled. Iako je još rano za konačnu potvrdu, glasine sugeriraju da Apple testira i niz novih, odvažnijih boja, potaknut uspjehom sličnog pristupa kod prethodne generacije.

Revolucionarni A20 Pro čip i potpuna neovisnost

Svaka nova generacija iPhonea donosi i novi čip, a A20 Pro za iPhone 18 Pro trebao bi predstavljati posebno velik korak naprijed. Bit će to prvi Appleov čip izrađen na 2-nanometarskom procesu, a koristit će i naprednu tehnologiju pakiranja WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Ova dva napretka trebala bi rezultirati osjetno većim poboljšanjima u sirovim performansama, energetskoj učinkovitosti i zadacima umjetne inteligencije. Uz novi procesor, očekuje se i ugradnja Appleovog C2 modema druge generacije. Nakon godina razvoja, Apple je time uspješno zamijenio Qualcommova rješenja vlastitima, što im omogućuje bolju integraciju i optimizaciju potrošnje energije.

Kamera s novim mogućnostima i baterija koja traje dulje no ikad

Poboljšanja kamere uvijek su u središtu pažnje, a šest novih značajki za iPhone 18 Pro uključuje i važne nadogradnje na tom polju. Očekuje se glavna kamera s promjenjivim otvorom blende, što će korisnicima pružiti veću kontrolu nad dubinskom oštrinom. To znači da će moći birati između plitkog fokusa za izolaciju subjekta, srednjeg za prepoznatljivu pozadinu, ili dubokog fokusa gdje je cijeli kadar oštar. Spominje se i teleobjektiv sa širim otvorom blende za bolje performanse u uvjetima slabog osvjetljenja. Što se tiče baterije, čini se da Apple nastavlja slušati želje korisnika. Pouzdani izvori navode da će iPhone 18 Pro Max biti nešto deblji i teži, gotovo sigurno zbog ugradnje veće baterije. Iako se manji model ne spominje izričito, sličan se scenarij dogodio i s prethodnom generacijom, pa je vjerojatno da će oba Pro modela dobiti značajnu nadogradnju autonomije.

Camera Control 2.0: Povratak jednostavnosti

Namjenski gumb za kameru, Camera Control, debitirao je na iPhoneu 16, no mnogi su ga korisnici smatrali previše kompliciranim zbog gesti osjetljivih na dodir za kontrolu zuma ili ekspozicije. Apple je navodno odlučio pojednostaviti stvari. Na liniji iPhone 18, komponente osjetljive na dodir bit će uklonjene kako bi se ponudilo intuitivnije i jednostavnije korisničko iskustvo, bliže klasičnom okidaču na fotoaparatima.