Ministarstvo razradilo Akcijski plan za škole za jesen, ali ne znaju hoće li se uopće provesti

Ako bude pojačanih epidemioloških mjera, učenici od 1. do 4. išli bi u školu kao i sad, a stariji bi tjedan bili u školi, a tjedan kod kuće uz online nastavu. No ovaj prijedlog ne obvezuje nikoga da ga se pridržava

<p>Scenariji Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje sljedeće školske godine uključuju <strong>nastavu većinom u razredu, mješoviti model, te većinom online nastavu</strong>, kakvu smo prošli u posljednja tri mjeseca.</p><p><strong>- U nižim razredima, kad god je to moguće, treba osigurati da učenici budu u školi. Teško je osigurati da prate nastavu online, oni moraju razvijati motoriku, socijalizaciju. Ostale učenike nismo vratili zbog kapaciteta škola. No na jesen moramo osigurati da i stariji budu u školama uz primjenu epidemioloških mjera. Nijedna škola za to ipak nema kapaciteta, ali imamo zamjenske modele - kazala je Divjak.</strong></p><p>A to će značiti, kako je objasnila, da bi učenici viših razreda osnovne škole, te oni u srednjoj, u slučaju pojačanih epidemioloških mjera, jedan tjedan išli na nastavu u školi, a drugi bili kod kuće uz online predavanja. Tako bi se u školama mogli osigurati uvjeti za sigurnost svih.</p><p>Sve će ovisiti o tome kakva će biti epidemiološka situacija, no jako je važno uz zdravstveni kriterij paziti i na kriterij kvalitetnog obrazovanja, kazala je u srijedu ministrica <strong>Blaženka Divjak</strong>. Ona je predstavila prijedlog Akcijskog plana za nastavu na daljinu za koji se otvara javna rasprava i koji će se moći primjenjivati najesen.</p><p>No koji će se od tri scenarija primjenjivati, ovisit će o situaciji s epidemijom, te će se o njemu odlučivati u rujnu.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1926489" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-23/mzo-akcijski-plan1.png" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Online nastava sigurno ostaje</h2><p>Divjak je pritom naglasila kako će se online nastava sigurno zadržati u svim scenarijima, jer će se u slučaju redovne nastave, čemu se svi nadaju, takav oblik podučavanja moći primjenjivati za, primjerice, <strong>učenike na liječenju u bolnicama</strong> ili kod kuće, one s posebnim potrebama, učenike u izoliranim područjima, ali i darovite učenike koji dio nastave provode na natjecanjima isl. Ministrica smatra kako se online nastavom, za koju ističe da je dobila pohvale na razini EU, mogu premostiti i problemi s nedostatkom nastavnika, primjerice, na otocima. </p><p>No dok stižu pohvale na račun toga što je nastava vrlo brzo organizirana u online okruženju, ministrica nema jasnih odgovora na pitanja koja najviše muče učenike, nastavnike i roditelje. Primjerice, na pitanje kako će ministarstvo osigurati da učenici ne budu "zatrpani" gradivom i zadacima u online školi, da se barem donekle postave okviri sadržaja i materijala koje dobivaju, Divjak odgovara:</p><p><strong>- Nastavnici moraju znati procijeniti što daju učenicima, ali to se ne može uniformirati. Mi smo pripremili oko 1000 službenih materijala za digitalnu nastavu, a bit će ih još više. Radimo na dodatnim edukacijama nastavnika.</strong></p><p>Na pitanje što to konkretno znači i hoće li online nastava biti organizirana kroz video-konferencijske satove, Divjak je kazala kako misli da nije dobra ni potrebna stalna video-konferencijska nastava. </p><p>Istaknula je i kako je ministarstvo tijekom online nastave uglavnom primalo pritužbe na to da nastavnici ne rade nimalo, ili da rade previše. No ipak smatra kako "represija", odnosno slanje prosvjetne inspekcije i <strong>kažnjavanje nastavnika nije dobar model</strong>. Treba više raditi na edukacijama o podučavanju u online okruženju. Potrebno je više međusobne komunikacije istiću. No kako se čini, roditelji će i dalje biti glavni faktor za mlađu djecu ako dođe do potpune karantene.</p><h2>Oprema, više podrške i još opreme</h2><p>U Ministarstvu smatraju kako je najveća manjkavost dosadašnje provedbe bila to što pojedinim skupinama učenika nisu uspjeli osigurati potrebnu podršku, te je na to stavljen naglasak za jesen. Nabavlja se novih 109.885 tableta za osnovne škole, 26.755 prijenosnih računala za nastavnike, uvodi se i digitalno vrednovanje u osnovnim i srednjih školama, te online državna matura, u vrijednosti od 50 milijuna kuna.</p><p><strong>Za online nastavu u visokom obrazovanju planira se 50 milijuna kuna, kojima bi se pokrila podrška nastavnicima u izradi i provedbi e-kolegija, edukacija itd</strong>.</p><p>Svi ovi projekti, planiraju u Ministarstvu pokrili bi se novcem iz Europskog socijalnog Fonda, u sklopu kojeg je dio novca osiguran baš za online nastavu zbog epidemije Covid-19.</p><p> </p><h2>Odlučit će nova vlast</h2><p><strong>Tim Blaženke Divjak pozvao je sve u obrazovnom sustavu i one koji se njime bave, da im u sljedećem ljetnom razdoblju šalju sve podatke i analize koje imaju o provedbi online nastave u ovoj školskoj godini. To planiraju uklopiti u dalje razrađeni plan za sljedeću godinu.</strong></p><p>No sve ove projekte, planove i scenarije provodit će onaj koji najesen preuzme Ministarstvo znanosti i obrazovanja. I jedan od vrlo vjerojatnih scenarija je da će svi scenariji ovog Ministarstva - odletjeti kroz prozor.</p><p> </p><p>SHEMA ONLINE NASTAVE:</p><p> </p><p> </p><p> </p>