Pajero se tijekom karijere prodavao se u više od 170 zemalja i regija, a kroz četiri generacije dosegnuo je više od 3,2 milijuna primjeraka
POVRATAK LEGENDE
Mitsubishi vraća Pajero. Za veliko ime imaju velike planove
Mitsubishi Pajero se vraća. Jedno od najvažnijih imena japanske marke ponovno će se pojaviti nakon što je posljednji put korišteno 2021. godine, kada je završila proizvodnja četvrte generacije. Vijest je tim zanimljivija što povratak Pajera neće značiti samo još jedan SUV s poznatim imenom, nego početak cijele nove serije terenskih modela. Mitsubishi, čini se, želi od Pajera napraviti ono što Toyota već godinama radi s Land Cruiserom, ime koje ne označava samo jedan automobil, nego širu obitelj robusnih modela, piše Autostart.
