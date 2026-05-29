Mitsubishi vraća Pajero. Za veliko ime imaju velike planove

Mitsubishi Pajero se vraća. Jedno od najvažnijih imena japanske marke ponovno će se pojaviti nakon što je posljednji put korišteno 2021. godine, kada je završila proizvodnja četvrte generacije. Vijest je tim zanimljivija što povratak Pajera neće značiti samo još jedan SUV s poznatim imenom, nego početak cijele nove serije terenskih modela. Mitsubishi, čini se, želi od Pajera napraviti ono što Toyota već godinama radi s Land Cruiserom, ime koje ne označava samo jedan automobil, nego širu obitelj robusnih modela, piše Autostart.