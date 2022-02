Najbolje ideje se rađaju na šanku uz čašicu dobrog pića, dokaz je studentska ekipa iz Splita koja je ideju o pokretanju studentskog radija kuhala još unatrag osam godina ispred tadašnjeg splitskog kluba O'hara.

No, unatrag osam godina ideje, pet godina online etera, od sad se Radio Kampus može slušati na frekvenciji 104.1 MHz u Splitu i okolici.

Iza njih sada je već dva tjedna etera, ali uzbuđenje još uvijek ne jenjava. Bitno je naglasiti kako cjelokupni program realiziraju volonteri udruge Studenti za studente Split, a da je nositelj koncesije Sveučilište u Splitu.

- Dva tjedna uspješnog, ali jako izazovnog etera su iza nas. Trudimo se ostati konstanti, zanimljivi i svoji, no to nije uvijek lako s obzirom na to da smo apsolutno svi tu volonteri i vodimo radijski program s ljubavlju. Ljudi koji nas prate možda i nemaju taj dojam te me često pitaju 'aha to ti je sad baš posao, baš radiš na radiju?' Ne, mi smo većina svi studenti te sam ja kao jedan od urednika ponosan na svih koji izdvajaju svoje vrijeme u bilo kojem trenutku. Glazba nam je odlična, raznolika te smo tu jaki kvalitetom i kvantitetom, a bit ćemo još i bolji, samo nas slušajte – rekao je trenutni glazbeni urednik Vincent Šepić.

Već četiri godine Duje Brljević aktivno djeluje na Radio Kampusu, a za prvi period na sebe je preuzeo titulu šefa tehnike i vođenje emisije What The Tech.

- Kad bi me netko pitao tko mi je bio najveća ljubav, rekao bi radio, a ta ljubav se ne bi rodila bez Radio Kampusa koji mi je pokazao sve čari radija. Na radio sam došao na preporuku kolege s faksa i cijelo iskustvo je bilo uistinu uzbuđujuće. Od amaterskog tehničara i skupljanja anketa do glavnog radijskog tehničara, vlastite emisije i podučavanja novih članova kojih imamo sve više i više. Naravno sav naš uspjeh je rezultat truda i dobre volje cjelokupnog kolektiva i vrijednih sadašnjih i bivših članova bez kojih Radio Kampus ne bi bio Radio Kampus – rekao je Duje Brljević.

I Duje u prvi plan želi staviti volonterstvo i poticanje mladih na aktivno djelovanje u društvu, ali i njihovo informiranje.

- No, evo imam neku potrebu pojasniti što i tko je Radio Kampus. Radio Kampus nije prostorija na FESB-u ili kako je mi zovemo 'naša škatulica', Radio Kampus nije online eter ili sad ova frekvencija. Radio Kampus su svi ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme volontirajući u želji da pokrenu neovisan, studentski medij usmjeren studentima i mladima. S godinama svi smo postali jedna velika obitelj, preko 150 ljudi prošlo je u tih 20 kvadrata štatulice, a neki od njih i dan danas su radijski voditelji ili novinari – rekao nam je Duje te dodaje kako je na njima sada veliki teret i odgovornost, ali da će dati sve od sebe da cijeli projekt uspije.

Studentica prve godine biologije mora Tonka Dujmović dobila je čast prva progovoriti u eteru na frekvenciji 104.1 MHz, a dok je Anđela Amižić s ovom ekipom savladala strah od javnog nastupa.

- Članica radija postala sam prošli semestar. Došla sam studirati iz Rijeke u Split i tražila sličnu aktivnost kao što sam imala i doma, uz malo googlanja i dolazim do Radio Kampusa. Dobila sam čast da se moj glas prvi čuje u eteru. Točno se sjećam riječi 'veliki pozdrav svima, ja sam Tonka, a vi po prvi put slušate Radio Kampus na 104.1 MHz'. Uzbuđenje i titar mog glasa u tom trenutku ne mogu zaboraviti. Ekipa je krasna i velika su potpora za daljnji razvoj – rekla je Tonka.

- Priključila sam se radiju još u 2019. godini s namjerom da naučim tehniku i montiranje emisija i programa, zbog straha od javnog prezentiranja i nastupa emisije i live eter mi nikako nije bia u planu, ali ova ekipa mi je bila podrška i 'next thing you know', vodim jutarnji program s Tonkom – kroz smijeh nam je rekla Anđela.

Za kraj smo razgovarali s osnivačem Radio Kampusa, Franom Mihaljem koji je i dan danas na Kampusu.

- Evo trebalo nam je osam godina, od prve ideje, pribavljanja opreme, dolaska i obrazovanja ljudi, natječaja, organiziranja usputnih festivala i projekata da bi na kraju ušli u eter i to sve ma leđima volontera. Eter nam donosi poziciju da možemo pravovremeno obavještavati splitske studente o svemu vezano za sveučilište, ali i generalno mlađe i stare slušatelje naviknuti na nešto novo, ne standardno, friško, ne opterećeno formatom i konfekcijom. Radio Kampus je uistinu radio nove generacije, jedna bitka je iza nas, a nove tek slijede. Pozivam sve studente i mlade ako se prepoznaju u ideji da nam se pridruže i budu dio promjene – rekao je Frane Mihalj.

Veliki je ovo korak kako za mlade u Splitu tako i za cijelo Sveučilište, a to nam je potvrdio i rektor, Dragan Ljutić.

- Smatramo da je pokretanje studentskog radija dobra odluka, prvenstveno u kontekstu informiranja studenata ali i cjelokupne akademske zajednice s jednog mjesta, no korist je svakako višestruka. Na taj će način i šira javnost dobiti uvid u aktivnosti Sveučilišta, a početkom listopada ove godine, u planu je pokretanje Studija novinarstva kojemu će Radio Kampus svakako biti nastavna baza i mjesto gdje će studenti učiti svoje prve novinarske korake - rekao je rektor splitskog sveučilišta Dragan Ljutić.