Mnogo buke oko 'bubrega': Je li BMW pretjerao s maskom?

Automobilska priča tjedna potpuno je neočekivano postala jedna maska. Naime, BMW je redizajnirao Seriju 7, no umjesto da se odluče na diskretne promjene, na prednji dio auta ugradili su predimenzioniranu masku.

BMW-ova maska se diljem svijeta naziva “bubrezima”, pojavila se 30-ih godina, a od šezdesetih godina obilježje je svakog novog BMW-ova modela. No “bubrezi” nisu nikad bili tako veliki niti su izazvali toliku pozornost kao na novoj seriji 7. Mnogi BMW-ovi obožavatelji smatraju da se “sedmica” previše udaljila od izvorne ideje BMW-ova dizajna. Naravno, ima i onih kojima se nova serija 7 jako sviđa, no negativni komentari su uglavnom brojniji od pozitivnih.

Ovo nije prvi put da je najveća BMW-ova limuzina predmetom dizajnerskih kontroverzi. Serija 7 iz 2001., koju je kreirao kontroverzni Chris Bangle, podigla je mnogo prašine, a časopis Time je ovaj auto svojedobno stavio na popis 50 najgore dizajniranih svih vremena.

Foto: photos@daniel-kraus.com

Osim maske, BMW je na seriji 7 promijenio i odbojnike, svjetla te mnoge druge detalje izvana i u unutrašnjosti. Auto donosi i poboljšani sustav iDrive, dodatne asistencije za vozača i unaprijeđen autonomni sustav. Ponuda motora neće se osjetno mijenjati. U vrhu je sad i V8, kojemu je snaga porasla na čak 530 KS, no V12 je i dalje snažniji. On ima 585 KS. Hibrid razvija 394, a dizelske verzije od 265 do 400 KS. Obnovljeni BMW serije 7 na našem će se tržištu pojaviti ovih tjedana, a cijene se još ne znaju.

Naklonjen vozaču

Foto: photos@daniel-kraus.com

Za razliku od nekih drugih velikih luksuznih limuzina, u Seriji 7 vozač nije zapostavljen. Ovaj automobil je, bez obzira na veliku masu (do 2300 kilograma za top model), užitak voziti. Orijentiranost vozaču vidi se i po dizajnu unutrašnjosti u kojoj je središnja konzola izraženo zakrenuta prema vozaču. Redizajn, između ostalog, donosi nove instrumente te novi upravljač, novi izbor materijala i boja. Poboljšana je zvučna izolacija.

Apsolutni luksuz straga

Foto: photos@daniel-kraus.com

I novi BMW serije 7 nudit će se u produženoj verziji koja će nositi oznaku L. I dok je osnovna verzija dugačka impresivnih 512, L ima 526 centimetara. Iako se ne radi o velikoj razlici, u L verziji je jednako duži i međuosovinski razmak pa se tih 14 centimetara itekako primijeti na stražnjim sjedalima gdje se putnici mogu ispružiti. Naravno, BMW serije 7 je koncipiran da podjednaki luksuz i komfor pruža i na prednjim i na stražnjim sjedalima. Tako putnici straga mogu imati velike zaslone osjetljive na dodir, grijana i hlađena sjedala s masažom te još mnogo toga.