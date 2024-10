Mo Farah: Da sam pametni sat imao na početku, možda bih uspio izbjeći neke pogreške

Mo Farah, jedan od najboljih trkača na svijetu i Tatjana Smith, južnoafrička olimpijka s najviše odlikovanja, na Huaweijeom predstavljanju novih pametnih satova i GT 5 serije sudjelovali su u panel diskusiji na kojoj su, svaki iz svojeg iskustva, komentirali kako tehnologija nosivih uređaja može imati pozitivan utjecaj na život sportaša pa i rekreativaca i normalnih korisnika.

Farah je Huaweijev ambasador već dugi niz godina, a kako je i sam istaknuo na panelu i aktivni korisnik satova u svom svakodnevnom treningu.

- Mogućnosti pametnog sata da mjeri moje korake, otkucaje srca pa čak i kvalitetu sna su zaista nevjerojatne. Kao sportašu potrebno mi je što više uvida u zdravlje i kondiciju. To mi pomaže da bolje razumijem svoje tijelo kako bih spriječio pretreniranost. Da sam ovakvu tehnologiju imao na početku karijere, možda bih mogao izbjeći neke pogreške ili se više potruditi gdje je trebalo. To su detalji koji izdvajaju elitne sportaše - dodao je.

Foto: Huawei

Tatjana Smith, južnoafrička plivačka senzacija, dijeli mišljenje Sir Mo Faraha. Unatoč tome što je relativno nedavno počela koristiti Huawei pametne satove, nije ostala ravnodušna.

- Po prvi put imam pametni sat i stvarno uživam u njemu. Budući da dolazim iz Južne Afrike, nemam uvijek pristup najsuvremenijoj tehnologiji, ali sada sa WATCH GT 5 pametnim satom imam uvid u male detalje mog fizičkog stanja koji čine veliku razliku. Primjerice ako se osjećam umorno provjerim podatke o kvaliteti svog sna i odmah mi je sve jasno - dodala je.

Tatjana Smith plivačkom se svijetu predstavila uzevši zlato svojim zapanjujućim nastupom na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Na predstavljanju WATCH GT 5 serije pametnih satova u Barceloni rekla je kako sport uzima velike fizičke i psihičke napore, a da joj je pametni sat donio nove uvide u trening.

- Osim analize svakog treninga, imam i upute za što bolji oporavak, kvalitetan san, ali i smjernice za poboljšanje za vrijeme treninga - dodala je.

Predstavljanje u Barceloni objedinila je priče o disciplini, žrtvi i ambiciji zajedno s inovativnom tehnologijom WATCH GT 5 serije pametnih satova. Mo Farah i Tatjana Smith podijelili su svoja razmišljanja o dobrobiti korištenja pametnih satova.

Foto: Huawei

- Ono što je sjajno je to što su pametni satova dostupni svima, ne samo sportašima. Uređaji svakom korisniku mogu svakodnevno pružati sveobuhvatnu analizu zdravlja kako bi poboljšali kvalitetu života i zdravlja - rekao je Farah. Smith je dodala kako bi dostupnost ovakve tehnologije mogla imati velik utjecaj za sportaše u zemljana u razvoju poput Južne Afrike.

- Mi iz siromašnijih zemalja uvijek moramo raditi puno teže od ostalih. Kada bi velik broj sportaša iz takvih zemalja imao pristup ovoj tehnologiji, mogli bismo postići nevjerojatne rezultate. Sat olakšava trenažni proces i proces napretka što je u mnogo slučajeva bitnije od samog treninga - rekla je Smith koja je na kraju poručila: "Ne radi se o osvajanju medalja ili rušenju rekorda. Bitno je biti najbolja verzija sebe, a s pravim alatima to svatko od nas može postići".

Sir Mo Farah i Tatjana Smith naglasili su kako je važno ostati aktivan, što je i središnja poruka Huaweijeve inicijative „Light Up Your Rings“. Ova nova inicijativa potiče korisnike da postignu dnevne ciljeve i ispune sve prstenove aktivnosti na svojim uređajima, promičući tako zdrav način života za sve. Bilo da ste elitni sportaš ili ste tek na početku svog fitness putovanja, izazov „Light Up Your Rings“ nudi jednostavan, ali snažan način da ostanete motivirani i pratite svoj napredak.