Strah za europsku autoindustriju nije nimalo neutemeljen. Kinezi su već "osakatili" neke europske industrije. Najalarmantnije upozorenje dolazi iz solarne branše
ALARMANTNO
Mogu li Kinezi uništiti EU autoindustriju? Ovaj primjer pokazuje da vjerojatno mogu
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Još prije nekoliko godina upozorenje da bi kineski proizvođači mogli ozbiljno ugroziti europsku automobilsku industriju zvučalo je pretjerano. Danas više ne zvuči tako. Kineske marke u Europu ne dolaze samo s jeftinijim automobilima, nego s modernim dizajnom, bogatom opremom, naprednim softverom i sve boljom kvalitetom. U prva četiri mjeseca 2026. već su držale oko šest posto tržišta Europske unije, gotovo dvostruko više nego godinu ranije. Njihov udio još nije presudan, ali raste brzo, dok europsku industriju opterećuju skupa proizvodnja, sporiji razvoj i golemi troškovi elektrifikacije.
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