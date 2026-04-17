Njemačka uvodi subvencije za električne automobile

Njemački parlament odobrio je u petak novi program subvencija za nabavku automobila na električni pogon, ali su iz prava na subvencije isključeni kupci s višim primanjima.

- Državna potpora za privatne kupce predviđena je za električne automobile i tzv. plug-in hibride a ovisno o modelu automobila i financijskoj situaciji kupca će se kretati između 1.500 i 6.000 eura - priopćio je ministar zaštite okoliša Carsten Schneider iz Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).

Subvencija vrijedi retroaktivno za automobile kupljene od početka ove godine. Iz programa subvencija su isključena kućanstva s primanjima iznad 80.000 eura godišnje. Izuzetak su kućanstva s djecom kod kojih je gornja granice zarade koja omogućuje subvenciju 90.000 eura. Maksimalna subvencija od 6.000 eura po automobilu vrijedi za obitelji s najmanje dvoje djece čija primanja ne premašuju 45.000 eura godišnje.

Za plug in hibride i automobile s tzv. proširivačem dometa (Rex), subvencije su upola niže. Tijekom rasprave koja prethodila glasanju u Bundestagu predstavnici stranke Zeleni su kritizirali subvenciju hibridnih automobila koji koriste i motore s unutarnjim sagorijevanjem.

Zeleni su također kritizirali program koji, po njihovom mišljenju, električne automobile, koji su u nabavci skuplji od benzinaca i dizelaša, ne čini povoljnim za građane s nižim primanjima.

„Nama je potreban program koji će medicinskoj sestri koja živi izvan grada i ovisna je o vlastitom automobilu, omogućiti jeftini mali električni automobil. Ovu grupu građana ste ostavili na cjedilu“, rekao je zastupnik stranke Zeleni Till Steffen tijekom rasprave.

Njemačka vlada je i u prošlosti, od 2016. do 2024. financirala nabavku električnih automobila ali je zbog problema s proračunom ukinula subvenciju. Zbog toga je broj novoregistriranih električnih automobila u 2024. naglo pao.

2025. se broj novih električnih automobila povećao. Prošle godine je u Njemačkoj registrirano 545.000 novih električnih automobila što predstavlja oko 20 posto ukupnog broja novih automobila.

Među prvih deset najprodavanijih modela električnih automobila se bez iznimke nalaze modeli njemačkih proizvođača pri čemu je na prvom mjestu nalazi Volkswagenov model ID.7.