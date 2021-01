Nastavlja se nacionalna donatorska kampanja "Moje mjesto pod suncem“ s ciljem osiguravanja sredstva potrebnih za uređenje i opremanje višenamjenskog prostora - solidarnog centra za potrebe programa socijalnog uključivanja djece i obitelji ispod ruba siromaštva "Moje mjesto pod suncem“ koji šestu godinu provodi udruga Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe) u Rijeci.

Ovim putem zahvaljujemo svim građanima, organizacijama i tvrtkama koje su dosad već podržale kampanju svojim donacijama i sponzorstvima. Zbog njihovog velikog angažmana, solidarnosti i podrške do ovog trenutka sakupili smo ukupan iznos od 771.680,46 HRK, a s prvim potrebnim radovima u našem novom prostoru krećemo već u veljači/ožujku ove godine.

Ipak, trenutno sakupljeni iznos nije dovoljan za završetak izvedbenog projekta uređenja i opremanja prostora, stoga nastavljamo donatorsku kampanju do postizanja zadanog cilja – iznosa od 1.2 milijuna HRK potrebnih za urediti i opremiti solidarni centar za djecu ispod ruba siromaštva u Rijeci.

'Pozivamo sve tvrtke da nam pomognu'

- "Moje mjesto pod suncem" je program socijalnog uključivanja i osnaživanja djece u riziku od siromaštva i njihovih obitelji. Kroz proteklih pet godina rada jasno nam je da je za ovo potreban sustavan rad s djecom što i provodimo kroz 11 vrsta radionica tjedno, uključivanjem djece u razne sportske i kulturne aktivnosti, pružanjem psiho-socijalne podrške i omogućavanjem drugih njima nedostupnih sadržaja. Prostor je, pokazalo se radom, bazična potreba za sustavan i kvalitetan rad s djecom, ali i širenje kapaciteta programa – povećanje broja djece, obitelji i volontera te podizanja kvalitete podrške korisnicima. Trenutno radimo u neprikladnim uvjetima i sigurni smo da ovo možemo uz vašu pomoć popraviti. Pozivam zato sve tvrtke, ali i građane Hrvatske da u skladu s mogućnostima pomognu ostvariti viziju djetinjstva jednakih prilika, za svu djecu - istaknula je u prilikom otvorenja kampanje u Rijeci Sandra Grozdanov, voditeljica programa „Moje mjesto pod suncem“.

Problemi s grijanjem, kuhinjom i sanitarnim čvorom

- U radu naše udruge od samog početka susrećemo se s problemom nedaekvatnog prostora koji nikako ne zadovoljava potrebe programa. Postojeći prostor velik je svega 70 m2, bez sustavnog grijanja i hlađenja, kuhinje i sanitarnog čvora. Novi, znatno veći, primjereno opremljen prostor omogućio bi uključivanje većeg broja djece te održavanje, odnosno podizanje željene razine kvalitete rada. Želimo da to bude doista mjesto koje djeca doživljavaju kao svoje, gdje se osjećaju sigurno, gdje dolaze ne samo na učenje ili radionice, nego družiti se, opustiti se, popričati se nekim kada/ako im je to potrebno. Također, želimo da to bude prostor u koji mogu dolaziti sva djeca koja to žele, ne samo ona lošijeg imovinskog statusa, jer tek tada započinje prava promjena. Smanjenje razlika i istovremeno povezivanje različitih dionika društva uvelike utječe na njihove živote, ostvarivanje osnovnih prava te postizanje stvarne prilike za ostvarivanje njihovih potencijala - dodala je Ana Karakaš, socijalna pedagoginja programa MMPS.



Partner u realizaciji nacionalne donatorske kampanje „Moje mjesto pod suncem“ u organizaciji udruge CeKaDe je Sveučilište u Rijeci, a kampanja se provodi uz pokroviteljstvo Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Pratite novosti vezane za program „Moje mjesto pod suncem“ na društvenim mrežama i web stranici.

Instagram: www.instagram.com/moje_mjesto_pod_suncem

Facebook: https://www.facebook.com/mojemjestopodsuncem

Web stranica: www.mojemjestopodsuncem.com