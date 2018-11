'Moramo djeci što više čitati bajke, tako oni uče razmišljati'

Čitam jako puno i svidjelo mi se ovo propovijedanje stričeka glumca. Meni je kao maloj baka stalno pripovijedala ili čitala priče, rekla nam je trećašica Paula Šalamon iz Prve osnovne škole u Čakovcu.

Nju i ostale školarce u prva četiri razreda prošli je tjedan posjetio naš veliki glumac Zijah Sokolović, koji im je pripovijedao pobjedničku priču natječaja 'Bajkaonica za pet'.

Pisanje, pripovijedanje i čitanje bajki glavna je tema ovogodišnjeg, petog po redu projekta 'Neka odrastanje bude dječja igra', koji u suradnji s Niveom, odnosno tvrtkom Beiersdorf Hrvatska, provodi Savez društava Naša djeca Hrvatske.

Zijah Sokolović je ambasador ovogodišnjeg projekta, a u 'Bajkaonicu' su uključena brojna poznata lica iz javnog života, poput Doris Pinčić Rogoznice, Ide Prester i Luke Bulića.

'Bajkaonica' je ove jeseni obuhvatila škole diljem cijele Hrvatske. Na radionicama s volonterima u lokalnim DND-vima, u svakome gradu u pisanju bajki koje su išle na natječaj, sudjelovalo je i po dvjestotinjak djece.

- Ideja je vrlo neobična i potrebna današnjoj djeci jer oni uglavnom komuniciraju telefonom ili uz televiziju, rječnikom koji je dio svakodnevice te se uklapa u njihovu brzinu i način života. Ovaj projekt je pokušaj da se fond riječi kod djece proširi kroz maštu i bajke koje su elementarne za razvoj svakog djeteta, te pospješi njihov način razmišljanja i komunikacije s okolinom - rekao nam je Zijah Sokolović.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zadatak ovogodišnjeg natječaja bio je napisati novu bajku na osnovu dobro poznatog Andersenova klasika “Ružno pače”, ali da tradicionalni elementi bajke ostanu isti. Na radionicama je nastala 21 priča, a članice stručnog žirija - Magdalena Mlinar Blaić, predstavnica tvrtke Beiersdorf Hrvatska, Ksenija Rožman, stručna suradnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske i prof. Vladimira Velički s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao pobjedničku su odabrali bajku “Neispričane priče... kojima nema kraja“ DND-a Sveti Križ Začretje, na kojoj je radilo 22 djece.

Potom je bajka predstavljena u pet osnovnih škola diljem Hrvatske. Djeca su reagirala izrazito pozitivno, kažu nam organizatori, te je vidljivo koliko im nedostaje ovakvog načina rada i komunikacije.

- Trebalo bi biti više ovakvih sadržaja i to je zapravo prava reforma školstva. Škole se moraju otvoriti prema van. Takvim sadržajima ćemo puno pomoći djeci - kaže ravnatelj Siniša Stričak.

Njihovu školu pohađa 796 učenika i svi su izuzetno zainteresirani za ovakve događaje.

U današnje vrijeme ovo je jako bitno jer je teško zaokupiti djecu i njihovu pozornost, kaže Zijah Sokolović.

- Već godinama radim takve stvari i točno se vidi na dječjim licima tko je slušao pripovijedanje prije spavanja od onih koji to nisu. Roditelji se vremenski mogu vrlo malo i kratko vrijeme posvetiti djeci. To su uglavnom one klasične rečenice kako je bilo u školi i je li bilo dobro? To je već klasifikacija koja određuje što manje vremena za dogovor i odgovori su ‘dobro je’, ‘bilo je super’ i na tome se sve završi. Kazališna forma je imperativna forma, a ona je jako malo zastupljena u komunikaciji djece i u školi, ali i drugdje. Sad je trend EU da se kazališna forma unese kao forma za sve predmete. Matematika, geografija, povijest i drugi predmeti trebali bi se raditi kroz kazališnu formu. U Austriji, gdje živim, a odlazio sam i u Finsku i u Norvešku, djeca imaju apsolutno slobodu. Nemaju ocjene, borave u prostoru koji nije klasičan, imaju neku vrstu slobode u komunikaciji i načinu razmišljanja te pokazivanja svojih emocija. Ako želi ustati i otići, to nije nepristojno, nego je to dio njegove komunikacije - zaključio je ambasador 'Bajkaonice'.

Lana Kassim, koordinatorica u savezu DND-a, ističe kako će ove divne bajke čuti i mnogo više djece jer će 'Bajkaonice' i dalje provoditi educirani voditelji u društvima Naša djeca.

- Mjesec studeni je mjesec propovijedanja. U cijeloj Hrvatskoj naših 34 volontera radit će ‘Bajkaonice’ za djecu u školama, bolnicama, knjižnicama... Imamo mobilni kutić koji se sastoji od jastuka, lampica, tepiha, stolica... Lani smo provodili ‘Bajkaonicu’ u vrtićima, a ove godine smo je usmjerili i na osnovnoškolce od 1. do 4. razreda. Obuhvaćeno je više od 2000 djece. Ujedno radimo zbornik narodnih priča i bajki iz cijeloga svijeta. Savez DND-a ima bogatu arhivu sa zanimljivim i lijepim pričama sa svih kontinenata te smo među njima izabrali 12 najljepših priča koje ćemo objaviti u sklopu ovoga projekta, a zove se ‘Bajkaonicom po svijetu’ - objasnila je Marina Žilić, programska koordinatorica u Savezu DND-a.

