Mozak svinje održali na životu van tijela: 'Je li bila svjesna?'

Tim znanstvenika s uglednog Sveučilišta Yale na čijem je čelu hrvatski znanstvenik dr. Nenad Šestan uspjeli su u zanimljivom i kontroverznom eksperimentu: vratili su cirkulaciju u mozgove svinja kojima su glave odrezane od tijela, i na taj način održali su organ živim još nekoliko sati, piše BBC.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Cilj ovog eksperimenta je pronaći način za učinkovito proučavanje ljudskog mozga u svrhu medicinskih istraživanja. Iako nema dokaza da su životinje bile svjesne situacije, jedan dio znanstvene zajednice izrazio je zabrinutost da je u svinjskom mozgu ipak preostala određena razina svijesti.

Detalji studije predstavljeni su na sastanku u Nacionalnom Institutu Zdravlja u gradu Bethesda u Marylandu, na kojem se raspravljalo o etičnosti metoda istraživanja mozga.

