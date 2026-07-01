Može li AI predvidjeti oluje i prirodne katastrofe? Stručnjaci za AI, satelite i klimu u Zagrebu

Upravo o tome ovoga tjedna raspravlja više od 300 vodećih svjetskih znanstvenika, istraživača i stručnjaka iz 32 države na međunarodnoj konferenciji ICERS 2026 u Zagrebu organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Geodetskog fakulteta, koja se održava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Predviđanje oluja, poplava i požara moguće uz korištenje umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija danas ima sve važniju ulogu u zaštiti ljudi i okoliša. Kroz analizu velike količine satelitskih snimaka, meteoroloških i drugih podataka, umjetna inteligencija može pomoći u ranijem otkrivanju šumskih požara, predviđanju oluja, poplava i suša, praćenju posljedica klimatskih promjena primjerice u poljoprivredi te pomoći u bržem odgovoru u izvanrednim situacijama.

Upravo razvoj i primjena takvih tehnologija jedna je od ključnih tema međunarodne konferencije ICERS 2026 koja okuplja stručnjake za umjetnu inteligenciju, satelitsko promatranje Zemlje, daljinska istraživanja, geografske informacijske sustave (GIS) i klimatske promjene s ciljem razvoja rješenja koja mogu spasiti živote i pomoći u zaštiti okoliša.



Umjetnom inteligencijom do spašavanja života i očuvanja okoliša

U razgovoru povodom početka konferencije predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora ICERS-a, izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović, istaknuo je kako suvremene geoprostorne tehnologije danas imaju ključnu ulogu u razumijevanju i rješavanju globalnih izazova.

„Sateliti danas svakodnevno prikupljaju goleme količine podataka o našem planetu. U kombinaciji s umjetnom inteligencijom oni postaju jedan od najvažnijih alata za razumijevanje klimatskih promjena, upravljanje prirodnim katastrofama i zaštitu života i okoliša. Upravo zato ICERS okuplja vodeće svjetske stručnjake kako bi zajednički razvijali nova rješenja za izazove budućnosti“, rekao je Gašparović.

Hrvatska postala vodeći partner Europske svemirske agencije

Na konferenciji će biti predstavljena suradnja Hrvatske i Europske svemirske agencije (ESA) te primjeri uspješnih zajedničkih projekata. Gašparović se osvrnuo i na dugogodišnju suradnju Geodetskog fakulteta s ESA-om, istaknuvši kako je upravo Fakultet posljednjih godina postao jedan od vodećih hrvatskih partnera ESA-e.

„Geodetski fakultet do sada je uspješno sudjelovao na više od deset znanstveno-istraživačkih projekata financiranih sredstvima Europske svemirske agencije. Ta suradnja potvrđuje kako hrvatski znanstvenici ravnopravno sudjeluju u razvoju najsuvremenijih tehnologija promatranja Zemlje, umjetne inteligencije i geoprostornih sustava te aktivno doprinose europskom svemirskom programu“, rekao je Gašparović.



Više od 250 autora i gotovo 80 znanstvenih radova iz 35 država svijeta



Na konferenciji će tijekom tri dana najnovija dostignuća u primjeni satelitskih tehnologija, umjetne inteligencije i promatranja Zemlje predstaviti istaknuti znanstvenici iz Nizozemske, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije i drugih zemalja.

Konferencija potvrđuje svoj međunarodni značaj i kroz zbornik radova koji donosi 76 recenziranih znanstvenih radova više od 250 autora iz čak 35 država s pet kontinenata, pružajući pregled najnovijih istraživanja i inovacija u području zaštite okoliša i upravljanja prirodnim resursima.

Konferenciju je moguće pratiti i online putem stranice https://alcar.geof.hr/icers-live/, dok su dodatne informacije o programu, predavačima i sudionicima dostupne na službenoj stranici konferencije https://alcar.geof.hr/icers-conference/.

