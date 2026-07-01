Netflixova nova promjena ljuti korisnike, za svaki profil sada je potrebna e-mail adresa...

Netflix je počeo s uvođenjem nove obaveze koja je izazvala val nezadovoljstva među pretplatnicima. Od korisnika se sada traži da za svaki pojedinačni profil unutar dijeljenog računa dodaju zasebnu e-mail adresu, što mnogi vide kao novi korak u strategiji streaming diva za upravljanje dijeljenjem računa i personalizacijom sadržaja.

Prisilna promjena za personalizirano iskustvo

Brojni korisnici posljednjih su tjedana prilikom prijave na svoje profile dočekani s novim skočnim prozorom koji se ne može zaobići. U obavijesti stoji kako Netflix uvodi "personalizirane nove načine za uživanje u sadržaju" te se od korisnika traži da unesu jedinstvenu e-mail adresu kako bi nastavili s korištenjem svojeg profila. Ova obaveza odnosi se na sve profile unutar jednog kućanstva, s iznimkom onih koji su označeni kao dječji.

Promjena je, kako je tvrtka potvrdila, stupila na snagu 15. lipnja te se postepeno uvodi svim korisnicima globalno. Iako su Netflixovi računi tradicionalno funkcionirali na temelju jedne e-mail adrese i jedne lozinke, uz mogućnost stvaranja do pet profila za odvojene preporuke i liste gledanja, taj model sada odlazi u povijest.

Službeni razlozi nasuprot strahovima korisnika

Prema službenom objašnjenju navedenom u obavijesti, ova se promjena uvodi isključivo radi poboljšanja korisničkog iskustva. Iz Netflixa tvrde da će zasebne e-mail adrese omogućiti članovima kućanstva lakšu i neovisnu prijavu bez potrebe za korištenjem podataka vlasnika računa. Također, ističu kako će proces oporavka računa biti jednostavniji, kao i primanje verifikacijskih kodova, a preporuke sadržaja bit će još preciznije i osobnije. Svaki profil s povezanom e-mail adresom moći će samostalno upravljati postavkama poput jezika i titlova.

Međutim, pretplatnici su uvjereni da se iza ove naizgled praktične promjene kriju drugi motivi. Na društvenim mrežama i forumima poput Reddita vlada opće mišljenje da je ovo samo još jedan način na koji tvrtka pokušava nadzirati aktivnost korisnika i suzbiti dijeljenje lozinki. Mnogi strahuju da je ovo uvod u novi sustav naplate u kojem će vlasnici računa morati dodatno plaćati za svaki novi profil koji dodaju.

"Ovo mi uništava Netflix", jedan je od komentara na Redditu koji sažima frustraciju mnogih korisnika.

Širi trend u industriji streaminga

Ovaj potez dolazi tri godine nakon što je Netflix započeo aktivnu borbu protiv dijeljenja lozinki izvan kućanstva, definirajući pojam "Netflix kućanstvo" i uvodeći opciju plaćanja za "dodatne članove". Analitičari smatraju da je zahtjev za e-mail adresama logičan nastavak te strategije jer omogućuje Netflixu da preciznije identificira pojedinačne korisnike i potencijalno ih u budućnosti lakše prebaci na zasebne, plaćene račune.

Stručnjaci također ističu kako prikupljanje dodatnih e-mail adresa ima i značajnu marketinšku vrijednost. Prema politici privatnosti tvrtke, ti se podaci mogu dijeliti s oglašivačkim partnerima radi ciljanog marketinga. U industriji gdje personalizacija postaje ključna za zadržavanje korisnika, takvi su podaci iznimno vrijedni. Netflix nije usamljen u postrožavanju pravila; i drugi veliki servisi poput Disney+ i HBO Maxa uvode slična ograničenja, što odražava promjenu fokusa u cijeloj industriji. Nakon godina utrke za što većim brojem pretplatnika, streaming servisi sada se okreću monetizaciji i povećanju prihoda po korisniku na zasićenom tržištu.

Korisnici pronašli zaobilazno rješenje

Dok se rasprava o pravim motivima Netflixa nastavlja, neki su korisnici već pronašli način kako zaobići novu obvezu bez otkrivanja osobnih podataka. Čini se da je stvaranje aliasa za postojeću e-mail adresu, osobito za korisnike Gmaila, postalo popularno rješenje. Prema pisanju stranih medija, korisnici mogu jednostavno izmijeniti svoju adresu dodavanjem znaka plus (+) i bilo koje oznake prije znaka @. Na primjer, ako je originalna adresa 'perohorvat@gmail.com', aliasi poput 'perohorvat+klinac1@gmail.com' ili 'perohorvat+supruga@gmail.com' bit će prepoznati kao jedinstvene adrese, dok će sve poruke i dalje stizati u isti, primarni sandučić.



*uz korištenje AI-ja