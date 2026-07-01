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REVOLUCIJA U ROBOTICI

Ovaj startup gradi 'mozak' za humanoidne robote: 'Želimo da radi poslove koje ljudi ne mogu'

Piše Tin Žigić,
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Ovaj startup gradi 'mozak' za humanoidne robote: 'Želimo da radi poslove koje ljudi ne mogu'
Foto: Youtube/Screenshoot
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Flexion ne uči robote skriptiranim pokretima ni teleupravljanjem, nego ih trenira putem simulacija i AI rasuđivanja - cilj je robot koji razumije naredbe baš kao da ima pripravnika koji nikad ne griješi.

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Ciriški startup Flexion, koji je osnovala skupina bivših Nvidijinih istraživača, prikupio je 50 milijuna dolara u novom krugu financiranja, čime je ukupan iznos narastao na 57,35 milijuna dolara. Njihov plan je jednostavan - stvoriti do sad najkvalitetnije 'mozgove' za humanoidne robote. Tvrtku su u siječnju osnovali izvršni direktor Nikita Rudin, tehnički direktor David Hoeller, te Julian Nubert i Fabian Tischhauser - svi s pozadinom u robotici i strojnom učenju iz ETH Zürich i Nvidije.

Što Flexion zapravo radi?

Ideja je jednostavna, ali ambiciozna - izgraditi univerzalni "sloj inteligencije" za humanoidne robote koji funkcionira bez obzira na to kakvo je tijelo robota ili koji zadatak izvršava. Za razliku od pristupa koji se oslanja na ručno programirane pokrete ili teleupravljanje, gdje čovjek upravlja robotom na daljinu, Flexionov sustav uči iz sintetičkih podataka generiranih putem fizikalnih simulacija visokih performansi.

Platforma kombinira jezično rasuđivanje, generiranje pokreta na temelju vizualnih i jezičnih unosa, te kontrolu cijelog tijela temeljenu na transformer arhitekturi - dakle isti tip tehnologije koji pokreće velike jezične modele, samo prilagođen pokretu i percepciji.

Zašto baš sad?

Robotika ove godine doživljava ozbiljan investicijski bum - više od 10,7 milijardi dolara uloženo je globalno u robotički sektor do studenog. Flexion tvrdi da već radi s velikim proizvođačima opreme, a svježi kapital iskoristit će za otvaranje ureda u Bay Areai, širenje tima u Zürichu i skaliranje flote robota za testiranje.

Poslovni model temelji se na godišnjoj licenci softvera po robotu - što znači da Flexion ne planira graditi vlastite robote, nego prodavati "mozak" koji se može ugraditi u tuđa tijela, bilo da se radi o humanoidima, robotima na kotačima ili sustavima s više ruku.

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