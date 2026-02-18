Poznata kompanija već rasprodala sve hard diskove za cijelu 2026.: 'Zahvalite AI'

Western Digital je praktički rasprodao proizvodnju tvrdih diskova za cijelu 2026. godinu, rekao je izvršni direktor Irving Tan, uz napomenu da imaju čvrste narudžbe svojih ‘top sedam’ kupaca. U istom kontekstu spominje se da su već potpisani i dugoročni dogovori koji pokrivaju dio 2027. i 2028., što je znak da veliki igrači žele zaključati isporuke unaprijed.

Razlog je prilično jednostavan, AI i data centri trebaju ogromne količine pohrane, a HDD je i dalje najisplativiji način da se dobije puno terabajta za relativno malo novca. Mediji prenose da WD-u ‘cloud’ biznis čini veliku većinu prihoda, dok je potrošački dio mali, pa se prioritet logično prebacuje na velike ugovore.

U praksi to može značiti dvije stvari za obične kupce, manju dostupnost popularnih kapaciteta i veće cijene, pogotovo ako se zareda još koji val narudžbi za AI infrastrukturu. U istim tekstovima se navodi da su cijene HDD-a već rasle u zadnjim mjesecima, a kad je ponuda stisnuta, trgovci i distributeri obično to brzo prebace na police za maloprodaju.

Iako su SSD-ovi danas standard u laptopima i desktopima, za veliku pohranu podataka i dalje se najčešće koriste klasični tvrdi diskovi. To se posebno vidi kod NAS uređaja, kućnih servera i podatkovnih centara, gdje je najvažnije dobiti što više terabajta za što manje novca.

Ako planirate nadogradnju NAS-a ili radite backup velikih količina fotki i videa, bolje je ne čekati zadnji tren jer bi cijene i dostupnost mogli otići gore. Za računalo je SSD i dalje najbolji izbor za brzinu, ali za jeftinu arhivu podataka HDD ostaje najpovoljnija opcija i zato prvi osjeti pritisak kad velike AI narudžbe krenu rasti.