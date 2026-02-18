Obavijesti

HARD DISKOVA NI ZA LIJEKA

Poznata kompanija već rasprodala sve hard diskove za cijelu 2026.: 'Zahvalite AI'

Poznata kompanija već rasprodala sve hard diskove za cijelu 2026.: 'Zahvalite AI'
Ako ste planirali kupiti novi tvrdi disk ove godine, možda ćete ga plaćati više ili ćete ga čekati dulje nego inače. Western Digital je poručio da je praktički rasprodao HDD kapacitet za cijelu 2026.

Western Digital je praktički rasprodao proizvodnju tvrdih diskova za cijelu 2026. godinu, rekao je izvršni direktor Irving Tan, uz napomenu da imaju čvrste narudžbe svojih ‘top sedam’ kupaca. U istom kontekstu spominje se da su već potpisani i dugoročni dogovori koji pokrivaju dio 2027. i 2028., što je znak da veliki igrači žele zaključati isporuke unaprijed.

Razlog je prilično jednostavan, AI i data centri trebaju ogromne količine pohrane, a HDD je i dalje najisplativiji način da se dobije puno terabajta za relativno malo novca. Mediji prenose da WD-u ‘cloud’ biznis čini veliku većinu prihoda, dok je potrošački dio mali, pa se prioritet logično prebacuje na velike ugovore.

U praksi to može značiti dvije stvari za obične kupce, manju dostupnost popularnih kapaciteta i veće cijene, pogotovo ako se zareda još koji val narudžbi za AI infrastrukturu. U istim tekstovima se navodi da su cijene HDD-a već rasle u zadnjim mjesecima, a kad je ponuda stisnuta, trgovci i distributeri obično to brzo prebace na police za maloprodaju.

Iako su SSD-ovi danas standard u laptopima i desktopima, za veliku pohranu podataka i dalje se najčešće koriste klasični tvrdi diskovi. To se posebno vidi kod NAS uređaja, kućnih servera i podatkovnih centara, gdje je najvažnije dobiti što više terabajta za što manje novca.

Ako planirate nadogradnju NAS-a ili radite backup velikih količina fotki i videa, bolje je ne čekati zadnji tren jer bi cijene i dostupnost mogli otići gore. Za računalo je SSD i dalje najbolji izbor za brzinu, ali za jeftinu arhivu podataka HDD ostaje najpovoljnija opcija i zato prvi osjeti pritisak kad velike AI narudžbe krenu rasti.

