Mudri, Rimac, Nikola, Tesla: Tko je kome ukrao dizajn kamiona?

Nikola, kontroverzni proizvođač kamiona koji je navodno prevara, je tužio tvrtku Tesla za krađu dizajna. Tesla sada uzvraća udarac, a u čitavoj priči neočekivano se našla i tvrtka Rimac automobili

<p>Prije dvije godine u medijima je odjeknula vijest kako Nikola tuži Teslu. Iako zvuči kao šala, vijest je bila istinita. Naime, američka tvrtka Nikola tužila je Teslu zbog krađe dizajna njihovog kamiona i tražila odštetu od dvije milijarde dolara. Iz tvrtke Nikola su tada tvrdili da je najavljeni kamion Tesla Semi izgledom kopija njihovog najavljenog modela Nikola One.</p><p>Sada se povodom tog slučaja konačno oglasila i Tesla, a u čitavu priču neočekivano je uvedena i hrvatska tvrtka Rimac automobili, odnosno njihov dizajner <strong>Adriano Mudri</strong> koji je zaslužan za dizajn oba hrvatska hiperautomobila, Concept One i C_Two. </p><p>Istina je da Teslin kamion Tesla Semi dosta nalikuje na model Nikola One, no iz Tesle tvrde da je tvrtka Nikola zapravo pokušala patentirati dizajn koji uopće nije njihov. Autor tog dizajna je, tvrdi Tesla, Adriano Mudri koji je još 2010. dizajnirao kamion Road Runner te taj dizajn predstavio iste godine na auto salonu NAIAS u Detroitu.</p><p>Tesla navodi da su se bivše šef tvrtke Nikola Trevor Milton i Adriano Mudri susreli 2014. ili 2015. godine i da su ideje dizajnera iz Rimca zapravo bile ključne za izgled modela Nikola One. Iz Tesle tvrde da je patentna prijava tvrtke Nikola nevažeća jer je na njoj naveden samo dizajner Steve Jennes iz Nikole, a ne i originalni autor Adriano Mudri. Također navode da su dijelovi Nikolinog dizajna viđani i ranije na konceptnim kamionima tvrtki MAN i Navistar. </p><p>Tvrtka Nikola nadala se tužbom izvući dvije milijarde dolara uz argumente 'da su mnogi potencijalni kupci zbog sličnog dizajna zabunom uplatili predujam za Teslin proizvod umjesto za kamion Nikola'. Iako su i ranije samo rijetki vjerovali da Nikola ima ikakve šanse za dobivanje parnice protiv velike Tesle, sada su ti izgledi gotovo ravni nuli. Naime, osim Tesline optužbe Nikola ima i drugih, mnogo većih problema. </p><p>Tvrtka se nedavno našla u središnju pažnje zbog skandala nakon što je investicijska tvrtka Hindenburg Research otkrila da Nikola zapravo uopće nema nikakvu pogonsku tehnologiju za svoje kamione i da bi čitava tvrtka zapravo mogla biti obična prevara. Iako su do sada dizajnirana i predstavljena čak četiri modela kamiona ni jedan nikada nije bio u voznom stanju, a snimke vožnje su navodno napravljene na nizbrdici gdje se kamion kotrljao pomoću gravitacije, a ne električnih motora. Zbog tog je predsjednik uprave Nikole Trevor Milton prije tjedan dana dao otkaz, a vrijednost dionica tvrtke Nikola je potonula. Jedna dionica tvrtke Nikola jošje u lipnju vrijedila 80 dolara, a danas je njena vrijednost manja od 20 dolara. </p><p> </p>