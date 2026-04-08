Musk je obećao xAI videoigru do kraja 2026., a sada je ostao i bez zadnjeg suosnivača te firme

Elon Musk, poznat po ambicioznim projektima, ponovno je uzburkao tehnološku scenu, drastično ubrzavši svoje planove. Njegova tvrtka xAI sada planira lansirati "sjajnu videoigru" u potpunosti generiranu umjetnom inteligencijom već do kraja ove godine. No, dok Musk juri prema ovom cilju, njegova vizija suočava se s velikim izazovima, a najnoviji udarac je vijest da je ostao i bez posljednjeg od 11 suosnivača svoje originalne AI tvrtke, što dodatno pojačava skepsu u industriji.

Muskova vizija nadilazi puko korištenje umjetne inteligencije za generiranje teksta ili slika. Ključ projekta leži u takozvanim "modelima svijeta" (world models), naprednim AI sustavima koji su dizajnirani da razumiju i simuliraju fiziku, interakcije objekata i dinamiku okoliša. Za razliku od jezičnih modela poput ChatGPT-a, ovi modeli imaju za cilj stvarati realistične i dinamične trodimenzionalne svjetove koji reagiraju na poteze igrača u stvarnom vremenu. To bi, u teoriji, moglo omogućiti beskonačnu raznolikost i priče koje se prilagođavaju svakom igraču pojedinačno.

Vrhunski tim pod pritiskom

Dok se suočava s odlaskom svih 11 suosnivača firme xAI, Musk sada navodno agresivno zapošljava nove talente kako bi ostvario cilj "ponovnog stvaranja sjajnih igara". U tim su dovedeni bivši stručnjaci iz Nvidije, Zeeshan Patel i Ethan He, koji donose ključno iskustvo u simulacijama i modeliranju svijeta. Paradoksalno, dok s jedne strane gubi osnivački tim, s druge strane tvrtka traži i "tutore za videoigre" s plaćom do 100 američkih dolara po satu, čiji je zadatak "učiti" AI što jednu igru čini zabavnom i privlačnom. Cijeli projekt pokretat će superračunalo Colossus, osiguravajući golemu računalnu snagu potrebnu za generiranje složenih virtualnih svjetova.

Industrija na vagi: Inovacija ili opasnost?

Dok Musk obećava revoluciju, reakcije iz industrije su podijeljene. Veterani poput Glena Schofielda, tvorca igre Dead Space, odbacili su Muskov novi, ubrzani vremenski okvir kao potpuno nerealan. Vijest o raspadu originalnog tima suosnivača OpenAI-a, tvrtke koju je Musk pomogao osnovati, samo pojačava sumnje. Mnogi strahuju da bi masovna primjena AI-ja, pogotovo u takvoj žurbi, mogla dovesti do vala nekvalitetnog, generičkog sadržaja, slično kao što se dogodilo u eri NFT-a. Uz to, otvaraju se i ozbiljna etička pitanja, poput treniranja AI modela na postojećim igrama bez dopuštenja autora, ali i strah od gubitka radnih mjesta za umjetnike, dizajnere i programere koji godinama usavršavaju svoj zanat.