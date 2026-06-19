Dacia Spring stiže iz Slovenije kao jeftiniji rođak Twinga

Dacia Spring bila je jedan od onih automobila koje je lako kritizirati, ali i vrlo lako razumjeti. Nije briljirala sigurnošću, performansama ni dojmom kvalitete, no imala je ono što većina električnih automobila nije mogla - cijenu koja je barem donekle imala veze s racionalnom kupnjom. Od dolaska na europsko tržište 2021. godine prodano je oko 210.000 primjeraka, što jasno pokazuje da za ovakav automobil postoji publika. Dacia priprema drugu generaciju, koja će, sada je potvrđeno, zadržati ime Spring, ali potpuno promijeniti tehničku osnovu. Kao najavu novog Springa Dacia je objavila dvije fotografije i kratki video modela.

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