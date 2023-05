Na morskome plavom žalu: Burning Shores sjajno daje novi žar Horizonu i priprema novi dio

Nakon što smo se nedavno penjali po planinama u Horizonu za PSVR2, sada nam je na red stigao i Burning Shores, velika ekspanzija za Forbidden West kao bogato novo poglavlje u svijetu Horizona koji će sjajno popuniti vrijeme do dolaska sljedeće igre ili TV serije.

Da, Aloy i njene pustolovine toliko su postali popularni da je Netflix odlučio zajedno sa Sonyjem raditi i na ekranizaciji, što pokazuje koliko je igra postala utjecajna u PS5 eri.

Burning Shores nas baca doslovno na užarenu obalu Kalifornije i onog što je nekada bio Los Angeles, jer odmah ispod brda gdje je bio slavni Hollywood znak sada se u more slijeva lava, a upravo ovdje provest ćete najveći dio ove ekspanzije. I dok je Forbidden West bio ogromna igra u kojoj je pravi podvig obići svaku lokaciju i sporednu misiju koja vam se nudi, Burning Shores je ipak puno sažetija priča koja nam i postavlja dodatne temelje i likove za ono što nas čeka u sljedećoj igri. Bez previše spoilera, ovo je i ljubavna priča, priča o obitelji i onome što ćemo učiniti za svoje bližnje.

Igra se nastavlja direktno na Forbidden West te otkrivate da niste potpuno riješili pitanje Zenitha, jer je preostao još jedan, Walter Londra. Čak je i moćniji od ostatka grupe, a i razina njegova suludog plana je pravi level-up. On ispada kao nekakav miks Bondovih zlikovaca s dozom Elona Muska koji je razradio plan za koji su mu potrebni članovi plemena koje se nasukalo na ovim obalama te je izradio i svoj kult.

I da, odlično ga je odglumio, odnosno posudio mu glas glumac Sam Witwer kojeg smo gledali u brojnim TV serijama, poput Smallvillea i Being Human.

I dok smo u Forbidden Westu većinom lutali sami, ovdje se to mijenja i upoznajemo Aloy koja pokazuje i svoju drugu stranu. Tako upoznaje Seyku koja nam postaje suputnik i suborac u većini misija, a i ona ima svoj cilj, želi spasiti sestru koja je potpala pod Londrin utjecaj.

Neprijatelji i strojevi su izazovniji, a zadnja borba je fantastično režirana akcijska sekvenca pred kojom bi i Michael Bay drhtao od sreće. Takav spektakl vatrometa, akcije i bacanja svega što imate u svom arsenalu u vizualnom spektaklu kakav pruža PlayStation 5 je genijalan doživljaj. No, da bi došli do toga, morat ćete proći i kroz neke dobro zagonetke i mehanike koje su mi bile dosadne i kvarile doživljaj i u Forbidden Westu. Mislim tu na povuci ovo tu da bi došao do točke B, da bi mogao tamo i da bi si mogao otvoriti put za dalje.

Dok napredujete prema konačnom obračunu svakako iskoristite priliku za uživanje. Jer Burning Shores je vizualno remek djelo. Svi ovi kadrovi u galeriji dikretno su iz igre, a između misija iskoristite vrijeme za letove iznad ostataka Los Angelesa i uživajte u moru koje se povlači na pješčanoj obali ili lavi koja se ulijeva u more. Igra ima toliko prekrasno dizajniranih detalja da možete jedno popodne posvetiti samo guštanju na moru, ali i u moru jer sada s novim strojem možete uroniti iz leta u more.