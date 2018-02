'Na našem simulatoru leta smo kao pravi piloti Airbusa A320'

Srednja škola Krapina ne školuje pilote, ali svojim najnovijim projektom mogla bi krenuti i u tom smjeru.

Učenici ove škole, naime, s mentorom i profesorom Goranom Buntakom konstruirali su i sastavili potpuno funkcionalan simulator leta Airbusa A320, inače najprodavanijeg zrakoplova na svijetu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Mogu se simulirati sve faze leta - od pokretanja aviona, rulanja, polijetanja, letenja na “cruising altitude“, prilaza zračnoj luci, slijetanja i parkiranja

Osnivač i voditelj učeničkog tima je Bruno Habus, sad student strojarstva u Rijeci. Projekt je krenuo početkom 2016. kad su članovi tima bili u trećem razredu.

- Željeli smo nastupiti s nekim projektom na Danima inovacija i došli na ideju da napravimo nešto poput simulatora automobila. No to nam se činilo prejednostavnim i pobijedila je moja ljubav prema zrakoplovima koja se rodila kada sam sa sedam godina prvi put letio zrakoplovom. Prvo smo prikupljali dokumentaciju, sheme i polako sakupljali dijelove uz pomoć sponzora i donatora. Izrada simulatora trajala je pet mjeseci, uz mnoge prepreke, koje danas nazivamo slatkim mukama. Probni rad je trajao mjesec dana, a lani u svibnju smo napravili prvi let. Potrošili smo 1583 sata rada, a moji kolege i ja, iako nismo više učenici škole, i dalje radimo na poboljšanju simulatora - kaže Bruno, uz kojeg su na projektu radili tadašnji učenici Karlo Jugec, Klaudija Petek, Marko Frajzman i Marko Krsnik.

Za simulator se danas brinu učenici Leon Lojen, Borna Bakliža, Luka Mijatović te Domagoj Herout.

Nijedna škola u Hrvatskoj, čak ni zrakoplovna, nema simulator leta, na što su njegovi tvorci vrlo ponosni.

- Od prve ideje pa do završenog simulatora prošlo je 16 mjeseci, a upravo je nedavno odlučeno kako se, zbog odličnih rezultata, projekt produljuje na neodređeno vrijeme - rekao je mentor, profesor Goran Buntak.

Ravnatelj škole Ivica Rozijan pojasnio je kako je škola dala potporu u prostoru, opremi i novcu, a projekt koji je dosad stajao oko 150.000 kuna, financijski je poduprla i Krapinsko-zagorska županija.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Simulator leta otvoren je za sve koji žele isprobati letenje

Simulator leta otvoren je za sve koji žele letjeti, a projekt bTech zamišljen je kao edukativni program kojim se mogu educirati učenici srednjih i osnovnih škola o provođenju takvih projekta. Uključen je i Dražen Šenjug, nastavnik strojarske grupe predmeta, koji je u slobodno vrijeme sportski pilot.

Planovi su im edukacija mlađih članova i đaka na održavanju i tehničkom unapređenju simulatora, edukacija javnosti o letenju te povezivanje s gospodarstvenicima i predstavnicima zrakoplovne industrije. Inače, Srednja škola Krapina, koja je najveća i najstarija škola na području županije i koju trenutačno pohađa 1500 učenika, dosad je iz europskih fondova povukla više od 3,5 milijuna kuna za razvoj strukovnih kurikuluma i STEM područja.

