Na tavanu pronašao 30 godina star Apple IIe koji i dalje radi

Oh.

My.

God.



An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.



And it works.



Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.



And finds one!



It must be 30 years old.



I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36 — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

Naši tavani često znaju skrivati prava blaga koja nas vraćaju u prošlost, a to je otkrio i njujorški profesor prava John Pfaff. On je ovog vikenda u kući svojih roditelja pronašao staro Apple IIe računalo, koje je stajalo u prašini 30-ak godina.

Čim ga je uključio u struju, stari Apple je proradio, a u blizini su bile i diskete.

- Pitao me želim li pokrenuti spremljenu igru. Ovo je kao da opet imam 10 godina - pisao je Pfaff na Twitteru gdje je podijelio niz fotografija i scena iz igara koje su bile popularne početkom '80-godina.

It’s like riding a bicycle.



But need to get that 100m dash time down a bit. That was respectable in the 1980s, but not anymore. pic.twitter.com/cmnOKwBUUJ — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

Apple IIe je bio treći model u Apple II seriji i predstavljen je 1983. godine, a 10 godina kasnije serija je ugašena. Pfaff je na računalu pokrenuo spremljenu igru Adventureland, koja je objavljena još 1978. godine, ali na upit igre 'što učiniti sljedeće', napisao je kako mu se nakon 30 godina malo teško sjetiti gdje je stao s igrom.

This is tricky, because three decades later I can’t quite remember where I left off this round of Adventureland. pic.twitter.com/Eoj7EqkHtb — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

Uz Adventureland, pronašao je diskete s nizom igara, među kojima su Millionware i Neuromancer koji se temelji na knjizi istog imena. Računalo je pokazao i svojoj djeci, naviknutoj na pametne telefone i ekrane osjetljive na dodir, pa ga je najstariji sin (9) potpuno iznenađeno upitao 'To je računalo?' te se šokirao disketama.