Na WhatsApp stiže opcija koju su ljudi tražili godinama: Moći ćete zakazati svoje poruke!

Poznata aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp napokon uvodi funkciju koju korisnici traže godinama. Mogućnost zakazivanja poruka trenutno se testira i dostupna je ograničenom broju korisnika beta verzije za Android uređaje. Očekuje se da će opcija uskoro postati dostupna svima.

Jednostavno korištenje i rad bez interneta

Nova funkcija omogućava korisnicima da odrede točan datum i vrijeme kada će njihova poruka biti isporučena. Proces je vrlo jednostavan jer korisnik treba samo napisati tekst i dugo pritisnuti gumb za slanje. Tada se otvara sučelje u kojem se bira vrijeme isporuke. Poruke se mogu zakazati najmanje deset minuta unaprijed, a najviše do dva tjedna u budućnosti.

Zanimljivo je da će poruke biti poslane čak i ako je mobitel pošiljatelja u zadanom trenutku isključen ili nije spojen na internet. Zakazivanje podržava tekst, poveznice, fotografije i videozapise, iako se trenutno može zakazati samo jedna medijska datoteka po poruci. Sve takve poruke zaštićene su uobičajenom enkripcijom, baš kao i obični razgovori na platformi.

Korisnici će imati potpuni pregled nad svojim planiranim porukama. One će se nalaziti u posebnom odjeljku unutar informacija o razgovoru gdje ih je moguće pregledavati, uređivati ili obrisati prije slanja. Druga strana nikada neće saznati da je poruka bila zakazana niti će dobiti obavijest ako ju pošiljatelj obriše prije predviđenog vremena isporuke.

Posebna pravila za grupe

Opcija zakazivanja funkcionira u individualnim razgovorima, ali i u popularnim grupnim dopisivanjima. Međutim, WhatsApp je za grupe uveo jedno specifično pravilo vezano uz članstvo. Prema pisanju portala GSM Arena, zakazanu poruku primit će isključivo osobe koje su bile u grupi u trenutku kada je poruka prvotno zakazana.

To znači da novi članovi ostaju uskraćeni za taj sadržaj. Ako se netko pridruži grupi u vremenu između zakazivanja i samog slanja poruke, on ju jednostavno neće vidjeti na svom ekranu unutar razgovora.

Testiranje se trenutačno odvija putem programa Google Play Store za korisnike Androida. Iako je fokus trenutno na toj platformi, raniji izvještaji govore da se na razvoju ove funkcije radi već mjesecima te da se u bliskoj budućnosti planira i verzija za Appleove uređaje.

Meta hvata korak s konkurencijom

Uvođenje ove praktične opcije predstavlja izravan odgovor na zahtjeve milijuna korisnika diljem svijeta. Mogućnost zakazivanja poruka nudi rješenja za različite svakodnevne situacije, poput slanja rođendanskih čestitki točno u ponoć ili poslovne komunikacije s kolegama koji žive u drugim vremenskim zonama.

Konkurentske platforme, a posebno Telegram, istu opciju nude još od prije sedam godina. Nedostatak mogućnosti zakazivanja često se isticao kao jedna od najvećih mana aplikacije, navodi Engadget, stoga ovaj potez Mete jasno pokazuje želju za zadržavanjem vodeće pozicije na tržištu aplikacija za komunikaciju.

Ova novost samo je dio šireg trenda unaprjeđenja platforme koji traje već duže vrijeme. Uz zakazivanje, tvrtka redovito uvodi nove funkcije poput poboljšanog slanja fotografija visoke rezolucije i integracije umjetne inteligencije, dok istovremeno ograničava masovno prosljeđivanje poruka kako bi suzbila širenje lažnih vijesti i spama.