Najbolje nastavnice i stručne suradnice: Učenicima želimo osigurati bolju budućnost

Svjetski dan učitelja obilježava se 5. listopada. Predstavljamo pet nastavnica i stručnih suradnica koje su među 504 najbolja nastavnika u protekloj godini. Kako kažu, i nastavnici i učenici zaslužuju puno više

<p>U Hrvatskoj je u osnovnim i srednjim školama zaposleno 49.796 učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. </p><p><strong>Pogledajte video: Nastava u Hrvatskoj u doba korone</strong></p><p>Resorni ministar <strong>Radovan Fuchs</strong> jučer im je povodom Svjetskog dana učitelja poručio kako je rad učitelja i nastavnika jedan od najvažnijih za razvoj pojedinca i društva.</p><p>- Obrazovanje, kao ključ razvoja, čini školu izvorom promjene i napretka. Učitelji su ti koji nas čine čovjekom i, kao što je <strong>Marija Jambrišak</strong> govorila, oni koji većom naobrazbom narodu pribavljaju sretniju budućnost. Upravo iz tog razloga, nastavit ćemo s radom na podizanju životnog standarda i društvenog ugleda te statusnog položaja učiteljske profesije, kao i poboljšanja uvjeta u kojima učitelji i nastavnici rade - istaknuo je Fuchs koji se nalazi u samoizolaciji, odakle je vodio dodjelu nagrada za 504 najbolja nastavnika.</p><p>Ipak, dosta je i kričara ove nagrade. Kako tvrde, a može se vidjeti i iz popisa nagrađenih, ima nastavnika koji su nagradu dobili i prošle godine, mnogi su sudjelovali u projektu “Škole za život”, te pripremama udžbenika.</p><p>Kritičari pogrešnim smatraju i to što je prioritet za nagradu bilo izvođenje online nastave. Podsjetimo, ovu nagradu uvela je lani bivša ministrica Blaženka Divjak, prema kriterijima izvrsnosti među kojima su mentorstvo učenicima koji idu na natjecanja, potom predavanja, radionice i edukacije, rad u stručnim vijećima, rad s darovitom i djecom s poteškoćama, vođenje projekata, stručna edukacija itd.</p><p>Pitali smo savjetnika ministra Božu Pavičina hoće li se nagrada održati i iduće godine.</p><p>- Najbolje učitelje i nastavnike svakako treba nagrađivati - kazao je, dodajući kako bi kriteriji ipak trebali prvenstveno biti uspjeh samih učenika, što će najbolje pokazati nacionalni ispiti.</p><p><strong>No bez obzira na to hoće li se najbolji nastavnici i dalje nagrađivati, te po kojim kriterijima, većina nastavnika ulaže vrijeme i trud da postavi što bolju nastavu, pomogne učenicima, te unaprijedi obrazovni sustav. Predstavljamo vam pet nagrađenih nastavnica i stručnih suradnica.</strong></p><h2>Rad u školi je i pomoć suradnja, podrška</h2><p><strong>ALEKSANDRA DUŽEVIĆ</strong>, pedagoginja Škole likovnih umjetnosti, Split</p><p><strong>1. Za što ste nagrađeni, koji dio vašeg rada je bio posebno dobro ocijenjen?</strong> </p><p>Kao stručni suradnik radim sa svim učenicima Škole, ali posebno bih naglasila vođenje Volonterskog kluba ŠLU koji je prošle godine dobio nacionalnu nagradu za volonterski projekt „art-help“. Drugima možete dati samo ono što imate. Moji učenici su umjetnici, likovnjaci, imaju mladost i radost i to rado dijelimo. Drugi segment mog rada koji bih naglasila je međunarodni rad na eTwinning platformi: projekti, predavanja, radionice, dijeljenje iskustva i dobre prakse s kolegama u EU i šire. Tu sam osnivač i voditelj međunarodne grupe Stručni suradnici u odgojno-obrazovnim ustanovama u EU. Unapređenja rada u odgojno-obrazovnom sustavu nema bez digitalnih alata koji otvaraju nove mogućnosti rada u poučavanju, te sam izradila i objavila niz otvorenih digitalnih nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja.</p><p>Ima još mnogo pedagoškog rada koji mi stručni suradnici radimo u školi, ali nismo na „prvoj crti“ pa je često neprepoznat i nevidljiv: prevencija, pomoć, podrška, suradnja, savjetodavni rad, edukacije, rad na unapređenju rada u školi i sustavu, rad u udrugama…<br/> </p><p><strong>2. Kako se osjećate kao jedna od 504 nagrađenih i što Vam je najvažnije u radu s učenicima i u obrazovnom sustavu?? </strong></p><p>Naravno da sam ponosna i zadovoljna što sam jedna od nagrađenih, ali treba naglasiti da nagrade sigurno ne bi bilo bez mojih učenika, roditelja koji su mi ukazali povjerenje i suradnje s kolegama u Školi i van Škole. Zahvaljujem Ministarstvu i svima koji su prepoznali moj rad, a kao dobitnika ove nagrade smatram i svoju Školu – umjetnička škola „Škola likovnih umjetnosti“, Split. <br/> </p><p><strong>3. Kako ćete potrošiti novac, odnosno, što za odgojno-obrazovnog djelatnika, nastavnika s VSS-om znači ovakva novčana nagrada?</strong></p><p>Nagradu bih svakako voljela potrošiti na putovanje, relaksaciju...</p><h2>Najvažnije je biti kvalitetan u učionici</h2><p><strong>MAJA ZELČIĆ</strong>, profesor-savjetnik matematike u Gimnaziji Lucijana Vranjanina, Zagreb</p><p><strong>1. Za što ste nagrađeni, koji dio vašeg rada je bio posebno dobro ocijenjen? </strong></p><p>Na žalost, ne znam odgovor na ovo pitanje jer, izuzev činjenice da sam nagrađena, nemam povratnu informaciju komisije o broju prihvaćenih bodova. Voljela bih znati što mi je priznato, a što ne. Upravo ta netransparentnost bodovanja pomalo baca sjenu na dodjelu nagrada.</p><p>Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima ima sedam kategorija. Ja sam podnijela dokumentaciju za šest kategorija.</p><p><strong>2. Kako se osjećate kao jedna od 504 nagrađenih i što Vam je najvažnije u radu s učenicima i u obrazovnom sustavu?? </strong></p><p>Čast mi je biti među nagrađenima i sretna sam što se ovakvim nagradama potiče izvrsnost među prosvjetnim djelatnicima. Potvrdu kvalitete svog rada dobila sam ove godine i od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu koji mi je dodijelio nagradu "Stipe Vidak“ za istaknuti doprinos u radu s učenicima u školi.</p><p>Jako puno kolega izgara i daje svoj maksimum u učionicama. Međutim, gotovo svi kriteriji boduju rad prosvjetnih djelatnika van redovnog posla, a mi ne smijemo zaboraviti da je prvenstvena uloga učitelja biti dobar u nastavi. Još nitko nije smislio kako kvalitetu tog rada izmjeriti i bodovati. </p><p><strong>3. Kako ćete potrošiti novac, odnosno, što za odgojno-obrazovnog djelatnika, nastavnika s VSS-om znači ovakva novčana nagrada?</strong></p><p>Nisam još razmišljala o tome kako ću potrošiti novac, ali i te kako će dobro doći.</p><h2>Važno je shvatiti da nisu svi učenici odlikaši</h2><p><strong>MARINA ZLATARIĆ</strong>, profesorica Hrvatskoga jezika i književnosti, voditeljica filmske i radijske grupe, OŠ Bartola Kašića, Zagreb</p><p><strong>1. Za što ste nagrađeni, koji dio vašeg rada je bio posebno dobro ocijenjen?</strong></p><p>Nagrađena sam za nekoliko područja u kojima sam prošle školske godine imala posebna postignuća. Teško mi je reći što je posebno dobro ocijenjeno jer takvu informaciju nismo dobili. No, kod prijavljivanja je trebalo priložiti sve potvrde za svoj rad i skupiti najmanje 15 bodova. Ja sam imala 109, a to je zbroj svih kategorija prema kriterijima za nagrađivanje. Riječ je o mentorstvu učenicima na međunarodnoj i više državnih razina.</p><p>Dobitnici smo nekoliko državnih nagrada na području filmskog dječjeg stvaralaštva. Radijska emisija je u to vrijeme bila predložena za državno (prije nekoliko dana je i bila na državnom). Održala sam niz predavanja i radionica za kolege iz osnovnih i srednjih škola, ali i učenike osnovnih i srednjih škola na državnoj i županijskoj razini. Urednica sam zvučnih udžbenika i govornih vrednota iz književnosti i jezika za više razrede i dijelom za niže. Autorica sam Krijesnice šaptalice, kreativnog digitalnog obrazovnog sadržaja. Dijelila sam primjere dobre prakse na internetu. Napisala sam stručni članak vezan uz učenike i film.</p><p><strong>2. Kako se osjećate kao jedna od 504 nagrađenih i što Vam je najvažnije u radu s učenicima i u obrazovnom sustavu?</strong></p><p>Naravno da se osjećam ponosno. A tko od nas ne?! U prosvjeti nas najčešće dočekuju s kritikama i rijetko kada se ističe što je dobro. U takvim se situacijama čovjek počne pitati zašto se toliko trudi, ionako smo svi uvijek u istom košu. No, ova nagrada ipak nekako daje krila. Žao mi je jedino što je dio naših kolega ostalo „ispod crte“, a zaslužili su nagradu. Znam da crta negdje mora biti i da nikada nećemo svi biti zadovolji. Navodno je ove godine (tako se priča) crta bila na ukupnom broju bodova 69. Zato je šala da su se ove godine javili kapitalci. Lijepo je biti kapitalac. Ha, ha…</p><p>Što se tiče rada s učenicima, najvažnije mi je razvijanje kreativnosti i maštovitosti u radu, usvajanje znanja na drugačiji način, kroz projekte, spoj ozbiljnosti i zabave. Mi smo medije provukli kroz sva područja predmeta. Najviše je filmskih pa imamo književnost, lektiru, izražavanje, jezik, pravopis, medije, kulturu…kroz mala filmska djela učenika. U virtualnoj nastavi čak su i ocjene ispravljali na taj način. I, nikako ne želim zaboraviti. Važno mi je da nauče vidjeti, čuti i osjećati svijet oko sebe, da razvijaju kritičko mišljenje i da se ne dogodi da među ljudima ne vide Čovjeka. </p><p>Što se tiče obrazovnog sustava, premalo mi je prostora da bih sve iznijela. Za početak mislim da bi trebalo osvijestiti neke učenike i roditelje da nisu svi odlikaši. Pritisci su postali sve jači i uskoro bismo mogli imati više odlikaša od samog broja učenika. To je u prosvjeti zaista postao veliki problem. </p><p><strong>3. Kako ćete potrošiti novac, odnosno, što za odgojno-obrazovnog djelatnika, nastavnika s VSS-om znači ovakva novčana nagrada?</strong></p><p>Jedan dio svakako ide na čašćenje. Bez toga ne ide. A ostatak ću uložiti u novi laptop. Mislim da je sada vrijeme za to. Lakše mi je održavati predavanja i radionice kad se na početku ne svađam s tehnikom. Ova nagrada je otprilike (kako za koga) u visini naše mjesečne plaće. Možemo je shvatiti kao 13. Pa neka je i trinaesta, dobro će doći. </p><h2>Vrijeme je da se intelektualni rad počne plaćati</h2><h2><strong>TIHANA MAGAŠ</strong>, profesorica povijesti u Gimnaziji Vladimira Nazora, Zadar</h2><p><strong>1. Za što ste nagrađeni, koji dio vašeg rada je bio posebno dobro ocijenjen?</strong></p><p>Iskreno ne znam jer specifikaciju svoje prijave sa brojem bodova još uvijek nismo dobili, osim obavijesti kako smo nagrađeni. Ono što mogu navesti koje sam reference navela u prijavi pri kriterijima izvrsnosti - suautor udžbenika za drugi razred gimnazije, autor metodičkog priručnika, autor više besplatnog digitalnog sadržaja za nastavnike i učenike, unaprijeđenje u radu škole u obliku: voditelj debatnog tima u školi, voditelj EPAS projekta, mentoriranje učenika na raznim natjecanjima i međunarodnim natječajima, suradnja, predavanja i radionice s brojnim udrugama i institucijama (Savjet mladih Grada Zadra, Gradska knjižnica Zadar, Udruga SJP Grof - Dubrovnik, suradnja s osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj), voditelj i sudionik dva Erasmus + projekta itd. </p><p><strong>2. Kako se osjećate kao jedna od 504 nagrađenih i što Vam je najvažnije u radu s učenicima i u obrazovnom sustavu?</strong></p><p>Pa iskreno, pomalo licemjerno jer sam se prijavila za nagradu u sustavu obrazovanja kojem su potrebne brojne promjene i u kojeg sam za vrijeme ministrice Blaženke Divjak izgubila povjerenje, a novom ministru još ostavljam vremena da me razuvjeri u mojoj sumnjičavosti. Uz to, bodovanje nagrađenih nije transparentno pa kada poznajete kolege koji svojim radom i trudom zaslužuju nagradu kao i vi, a nisu ju dobili ostavlja prostora za razočaranošću I želju za većom transparentnošću..</p><p>No, postoji i onaj dijelić mene koji je sretan i ponosan zbog svega što sam zajedno sa svojim učenicima i kolegama napravila u protekloj školskoj godini, a da je trud ipak, u našem slučaju prepoznat i od strane nadležnog MZO, pa barem i jednom godišnje. Najvažnije u radu s učenicima je ne ispuniti formu, već raditi na znanju, praktičnosti i stvarati temelje za bolja sutra s kvalitetnim mladim ljudima. Tek kada se ispune ti parametri ima nade za naša bolja sutra. </p><p><strong>3. Kako ćete potrošiti novac, odnosno, što za odgojno-obrazovnog djelatnika, nastavnika s VSS-om znači ovakva novcana nagrada?</strong></p><p>Ovo pitanje je pomalo neumjesno, pokušala sam naći podatak na internetu je li ovakvo pitanje postavljeno menandžerima ili dioničarima prilikom godišnjih isplata dividenda, nagradnih bonosu ili ostalih pogodnosti na što će puno veće iznose novca potrošiti, no nisam naišla na njih. Ali ipak ću odgovoriti - počastit ću one koji su najviše zaslužni što su me ipak podupirali i na neki način "slomili" da se ipak za nju prijavim. Kako? - dobra spiza i putovanje uvijek je su dobra opcija.</p><p>O onim drugim "krpanjima" prosvjetarskog budžeta nećemo govoriti, ipak je trenutak za otvoriti novu stranicu izvrsnosti i ulagati u kvalitetnija obrazovna sutra generacija koje dolaze. A temu prosvjetarskog proračuna ostavit ćemo za neke druge razgovore. A što se tiče novčane nagrade - pa i vrijeme da se intelektualni rad u Hrvatskoj počne valorizirati i plaćati. </p><h2>Važno je da svi imaju jednake uvjete školovanja</h2><p><strong>ALENKA MILJEVIĆ</strong>, profesorica engleskog i njemačkog jezika, OŠ braće Radića, Bračević</p><p><strong>1. Za što ste nagrađeni, koji dio vašeg rada je bio posebno dobro ocijenjen?</strong></p><p> Za nagradu smo morali ispuniti razne kriterije koji su se bodovali. Skup cjelokupnog rada i zbroj bodova donosi nagradu. U protekloj godini sam pisala digitalne obrazovne sadržaje, provodila sam međunarodne projekte na razini škole u svrhu stručnih usavršavanje kolegica i kolega, u međunarodne projekte sam uključila i učenike, u školi sam organizirala Noć muzeja, mentorirala sam online edukacije za kolegice i kolege, pisala sam stručne članke, vodila sam grupe i uređivala stranice na društvenim mrežama u kojima dijelimo iskustva o kvalitetnom provođenju projekata te sam kao vanjska suradnica Agencije za mobilnost i programe EU-a (ambasadorica eTwinninga) organizirala i vodila radionice te webinare tijekom nastave na daljinu na kojima smo dijelili iskustva iz virtulane nastave kako bismo jedni drugima pomogli i olakšali rad na daljinu.</p><p><strong>2. Kako se osjećate kao jedna od 504 nagrađenih i što Vam je najvažnije u radu s učenicima i u obrazovnom sustavu?</strong> Sretna sam što sam dobila nagradu, no ne smatram de je to nagrada samo za proteklu godinu i mislim da smo svi koji smo dobili i inače vrlo aktivni u svojim radnim okruženjima. Već godinama provodim projekte koji mi omogućuju povezivanje sa školama diljem Europe. Kao profesorica stranih jezika na taj način mojim učenicima dajem platformu na kojoj u praksi mogu uvidjeti važnost poznavanja stranih jezika. Kako radim u maloj seoskoj školi s otežanim uvjetima rada važno mi je da obrazovni sustav pruži jednake prilike svima, kako učenicima tako i učiteljima. </p><p><strong>3. Kako ćete potrošiti novac, odnosno, što za odgojno-obrazovnog djelatnika, nastavnika s VSS-om znači ovakva novcana nagrada?</strong></p><p>Prvo što sam pomislila kada sam čula da sam dobila nagradu je da je netko prepoznao moj rad. Iznos koji smo dobili smatram simboličnim u odnosu na sve što radimo i vjerujem da ima puno kolegica i kolega koji su zaslužili nagradu, ali nisu ju dobili zbog ograničenih sredstava. Znam toliko puno izvrsnih kolegica i kolega koji nisu dobili nagrade. Nagradu ću potrošiti na mobitel kojeg bih, da nije nagrade, plaćala obročno na maksimalan broj rata. </p>