Najbolji hrvatski srednjoškolci u društvu s nizom Nobelovaca

Međunarodno društvo primjenjenih bioloških znanosti (ISABS) jedna od vodećih svjetskih znanstvenih organizacija iz područja personalizirane medicine, forenzične i antropološke genetike otvorila je natječaj za prijavu radova hrvatskih srednjoškolaca koji konkuriraju za prestižnu međunarodnu nagradu "The ISABS Future Scientist Award”, kazali su u srijedu na konferenciji za novinare u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Prisutni su bili ministrica znanosti i obrazovanja, prof. Blaženka Divjak, američki veleposlanik Robert Kohorst te predsjednik ISABS-a, prof. Dragan Primorac.

„The ISABS Future Scientist Award“ se dodjeljuje srednjoškolcima s najbolje ocijenjenim radovima/esejima, a selekcijski postupak provest će ugledni svjetski i hrvatski znanstvenici, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade.

- ISABS-ova konferencije koje je prof.dr. Primorac započeo prije dvadesetak godina jedan su od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja koji snažno pozicioniraju hrvatsku znanost. Osim što okupljaju dobitnike Nobelove nagrade imaju snažan motivacijski učinak na naše učenike i studente koji teže izvrsnosti - kazala je prof.dr. Blaženka Divjak

Nagradom će se nagraditi šest najboljih hrvatskih srednjoškolaca za svoje radove (eseje) iz područja biologije čovjeka, kemije i genetike. Natječaj će biti otvoren do 1. svibnja 2019. godine, a 15. svibnja 2019. na web stranicama ISABS-a (www.isabs.net) bit će objavljeni rezultati selekcijskog postupka.

- ISABS konferencija snažno pozicionira Hrvatsku u svijetu i šalje poruku mladima da izvrsnost nema alternativu. Simbolično je što se današnja tiskovna konferencija održava svega nekoliko dan pred Međunarodni dan darovitih učenika, a budući da ovi učenici prestavljaju vrh piramide izvrsnosti trebaju maksimalnu potporu svih nas. Zahvaljujem vodećoj američkoj zdravstvenoj instituciji Mayo Clinic i Američkoj akademiji za forenzične znanosti koje zajedno sa Specijalnom bolnicom Sv. Katarina i drugim institucijama godinama pozicioniraju ISABS kao jedan od vodećih svjetskih znanstvenih brendova - rekao je prof.dr. Dragan Primorac

Nagrađenim učenicima uručit će se prestižna međunarodna ISABS-ovu nagrada „The ISABS Future Scientist Award“, prikladna diploma, novčana nagrada te besplatna kotizacija za sudjelovanje na svim sekcijama konferencije, uključujući i predavanja dobitnika Nobelove nagrade, te svečanu večeru, a bit će im uručeni i cjeloviti materijali skupa (knjiga sažetaka, posebni svezak Croatian Medical Journal itd.). Uz to, njihovi mentori bit će nagrađeni besplatnim sudjelovanjem na skupu (troškove kotizacije snosi organizator) i prikladnom diplomom. Dobitnici su obvezni svoj rad prikazati na Konferenciji u obliku postera.

- Američko veleposlanstvo pruža punu potporu ISABS-ovoj konferenciji koja ima veliku ulogu u približavanju naših država i koja intenzivno radi na jačanju izvrsnosti- kazao je Robert Kohorst

Uručenje nagrada predviđeno je za vrijeme održavanja „The 11th ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine” u Splitu 19. lipnja 2019. godine. U radu ISABS-ove konferencije sudjelovat će više od 550 znanstvenika među kojima i četvero dobitnika Nobelove nagrade: prof. prof. dr. Paul Modrich (Duke University), prof. dr. Avram Hershko (Technion Institute of Science), prof. dr. Robert Huber (Max Planck Institute) i prof.dr. Ada Yonath (Weizmann Institute of Science).



Tema: Bolje obrazovanje 2019.