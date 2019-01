Najčešćih 6 grešaka u procesu digitalne transformacije

Daniel Newman je na prošlogodišnjem izdanju Digital Takeover konferencije održao predavanje o tome što dijeli uspješne kompanije od neuspješnih. Istaknuo je da tehnologija može dosegnuti svoj puni potencijal jedino kada je povezana s ljudima i smatra da uspješnu digitalizaciju ne čine samo tehnologija i inovacija nego cjelokupna kultura transformacije.

U nedavnom članku za magazin Forbes, Newman je istaknuo kako je digitalna transformacija nužnost, a oni koji se ne prilagode ubrzo će pasti na margine. Digitalna transformacija teža je nego što se čini. Mnoge kompanije nailaze na prepreke koje ne znaju kako zaobići. Zato, Newman otkriva šest najčešćih grešaka tijekom digitalne transformacije i na što sve kompanije trebaju paziti.

1. Ne znamo što radimo

Neznanje o procesu digitalne transformacije i usvajanje tehnologije čisto radi usvajanja nije digitalna transformacija. Usvajanje tehnologije kako bi se ispunio određeni cilj jest. Svaki zaposlenik treba shvatiti što treba raditi i što se od njega očekuje.

2. Krivo zaključujemo

Digitalna transformacija nije pitanje tehnologije nego pitanje tvrtke, pitanje brenda, pitanje marketinga. Sve dok vaša organizacija ne shvati koliko duboko unutar nje seže transformacija, događat će se greške.

3. Ne uspijevamo redefinirati uloge i stvoriti nove

Važno je analizirati stare uloge i vidjeti što se treba raditi bolje i efikasnije kako bismo bili konkurentniji na tržištu. To je vidljivo ako se pogledaju pozicije kao što su šef informativnog odjela i glavni direktor marketinga. Oni gledaju kako njihova znanja koja su usvojili kroz školovanje i radno iskustvo zastarijevaju, a sad moraju stvarati digitalnu strategiju za tehnologije koje još ne razumiju.

4. Postajemo preuzbuđeni

Nove tehnologije su privlačne, no ne moramo ih nužno primijeniti u naše poslovanje. Jedna od većih grešaka se događa u trenutku kad tvrtke usvajaju nove tehnologije samo zato što je to popularno, a nemaju nikakve potrebe za to. Treba krenuti od malih stvari.

5. Ne slušamo što nam podaci govore

Još jedna od čestih pogreški je prikupljanje velikog broja podataka koji se ne koriste na pravi način. Takva situacija se događa u dva slučaja: ili vodstvo ne želi donijeti odluke koje im podaci sugeriraju ili im se ono što im podaci sugeriraju ne sviđa.

6. Postajemo preplavljeni.

Digitalna transformacija se ne može obaviti preko noći. S obzirom na brzinu kojom se tehnologija unaprijeđuje iz dana u dan, možda se nikad neće ni moći do kraja obaviti. Najvažnije je izabrati strategiju koja nas vodi kroz cijeli proces transformacije na pravi način. Svaka tehnologija koju usvojimo utjecat će na sve odjele u poduzeću. Treba vrlo dobro razmisliti o takvim stvarima prije samog procesa transformacije.

Budite korak ispred promjena u digitalnom svijetu

Sve ovo na što je upozorava Newman i još više o digitalnoj transformaciji možete čuti na ovogodišnjem Digital Takeoveru koji se u organizaciji 24sata održava u Cinestaru Branimir Centra 12.ožujka 2019. Osigurajte svoje mjesto uz early bird kotizaciju po cijeni od 1.375 kn do 31.1.2019., dok redovna cijena iznosi 2.400 kn te last minute 2.800 kn. Svi koji kupe kotizaciju mogu očekivati bogat cjelodnevni program uz niz predavanja, panel diskusija i interaktivnih inovativnih formata.

Anchor Digital Takeover najveća je regionalna digitalna konferencija, čija je misija osnaživanje aktivne uloge i primjene znanja pojedinca u kulturi neprestane disrupcije, transformacije i inovacije, uz snažan utjecaj na podizanje svijesti o važnosti digitalnog društva u cjelini. Poseban fokus konferencije stavljen je na edukaciju, inspirativne primjere i uspješna konkretna rješenja za razvoj kompanija koje se digitalnom preobrazbom mogu u punom kapacitetu tržišno pozicionirati te biti efikasni u postupku i efektivni u rezultatu.

Sve novosti o Digital Takeoveru pratite na Facebooku i na službenoj stranici.

Tema: Digital Takeover