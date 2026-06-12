Narudžbe u većim europskim državama trebale bi početi prije ljetnih praznika, a prve isporuke najavljene su za početak jeseni
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Najmanji i najjeftiniji plug-in hibird: BYD Dolphin G DM-i stiže i na europsko auto tržište
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BYD nastavlja širiti europsku ponudu modelom Dolphin G DM-i, novim automobilom gradske klase koji stiže kao plug-in hibrid s takozvanom Super Hybrid DM tehnologijom. Za kinesku marku ovo je važan automobil jer je, prema navodima proizvođača, prvi BYD razvijen isključivo za Europu.
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